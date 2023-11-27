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兒童健康丨把握7歲前腦部發展黃金期　3大關鍵營養素＋多元感官刺激

兒童健康 16:50 2023/11/27

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為促進腦部發展，家長經常煩惱要給小朋友吃甚麼，台灣營養師許育禎表示，7歲前是小朋友腦部發育的黃金時期，可補充維他命B群、礦物質和脂肪（DHA），充足的營養加上多元化的感官刺激，有助建立腦力。

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台灣營養師許育禎在Facebook專頁「Ivy營養師的健康教室」分享促進兒童腦部發展的方法。她表示幼兒的腦部發育相當迅速，0-3歲是大腦突觸快速生長階段，腦部訊息依靠突觸來傳遞，建議父母可加強與3歲前的幼童互動，給予多元化的感官刺激，如透過對話刺激聽覺；觸摸或按摩刺激觸覺；帶幼童外出提供視覺刺激，這些互動行為均可幫助突觸的建立，有助於腦部的發育。

許育禎又提及，7歲兒童的腦神經發育會成熟發展至90-95%，除了適當的感官刺激之外，營養補充亦尤其重要。她建議3大營養素的攝取，幫助兒童腦神經發育。

維他命B群

B1：維持正常腦部運作，若缺乏可能會引發神經性疾病，可透過全榖雜糧、深綠色蔬菜、堅果、瘦豬肉、蛋黃、奶粉等食物攝取。

B6：支持神經系統與嬰幼兒腦部發育，並維持大腦健康，主要食物來源為瘦肉、魚類、蛋黃、香蕉、大豆類、堅果、深色蔬菜等。

B12：對於腦神經的形成相當重要，可維持認知功能，若缺乏會影響記憶力。 由於植物中不存在B12，因此可食用動物性食物來補充，如鮭魚、豬肝、文蛤、蛋黃、肉類、乳製品等都是良好來源。

B9（葉酸）：對於胎兒及嬰幼兒的神經細胞和腦部發育極為重要，可透過綠色蔬菜、柑橘類水果、雞蛋、全穀類、豬肝、豆類等。

礦物質

鐵：早期缺鐵會影響孩童智力，甚至誘發日後注意力不集中症狀，尤其喝母奶的嬰兒必須適時補充副食品，以免鐵質缺乏，多食用動物肝臟、紅肉、黑芝麻、紅豆、紅土花生、紅莧菜、紅鳳菜等可補充鐵質。

鋅: 對生長發育為其重要，同時有助於智力的發展和認知功能，如牡蠣、貝類海鮮、堅果、小麥胚芽、乾香菇、豬肝等。

碘: 缺碘會影響神經系統發育，造成胎兒及嬰幼兒智商低下、影響學習力，嚴重點則患上「呆小症」，可多吃紫菜、海帶、海苔、海魚、海產等以補充足夠碘。

營養師許育禎指出維生素、礦物質和脂肪（DHA）可有助兒童腦部發展。（相片來自Ivy營養師的健康教室）

脂肪（DHA）

許育禎指出，腦部構造中有60%是脂肪，其中DHA對嬰幼兒腦部發育佔重要角色，亦能幫助視力發育，主要可透過母奶、配方奶、深海魚、藻油、魚來攝取。

內容獲「Ivy營養師的健康教室」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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