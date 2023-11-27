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新聞女王丨網民指劇情似韓劇《Misty謎霧》　盤點5個經典女主播角色

娛樂 15:43 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《新聞女王》近日成為不少網民熱話。

TVB台慶劇《新聞女王》播出後在網上掀熱話，連多位前電視台新聞主播都加入討論，當然有讚有彈，成功造成話題。其實以新聞主播為主角的劇集，過去在日韓劇有不少經典作，也不一定講勾心鬥角，亦有認真探討新聞記者的辛酸。

有內地網民比較，《新聞女王》部分角色和場面設計，跟2018年韓劇《Misty謎霧》有相似之處。這套6年前播出的韓劇，當日在Netflix播出，就一度引起過追看潮。

金南珠霸氣主播

《Misty謎霧》由「韓戲女王」之稱的金南珠和男神池珍熙主演，金南珠劇中飾演電視台當家新聞主播「高蕙蘭」，其高傲而自信的氣場，就霸氣十足，單是造型已夠吸引力。劇情講她涉入前高爾夫巨星男友的凶殺案，被警方視為疑犯，而池珍熙演的現任律師老公就為她挺身辯護。

韓劇《Misty謎霧》同樣講新聞部門內鬥。

當中還有講述她時刻要跟電視台的後起主播，爭奪當家主播的位置，有不少權力鬥爭的蹺段，金南珠以強大氣場，面對刑事案及電視台職場角力，成為全劇亮點。

可愛女主播

說到韓劇以新聞主播的內容的，最經典自然還有的2000年《愛上女主播》，由人氣偶像蔡琳和張東健合演，但這是浪漫愛情喜劇，只有甜蜜，權鬥不是重點。

另外，2016年推出的韓劇《嫉妒的化身》，由孔孝真演氣象播報員，跟電視台記者李華信（趙正錫飾）上演既激烈又浪漫的愛情，也一度成大熱劇。

《嫉妒的化身》

林智妍暗黑主播

至於去年大熱的《黑暗榮耀》雖是復仇劇，但林智妍演的反派角色朴涎鎮，恰巧也是一名新聞主播，其亮麗外型下隱藏不少欺凌手段，也被不少網民選為韓劇最佳主播角色之一。

林智妍演《黑暗榮耀》演滿肚密圈的朴涎鎮。

天海佑希強勢主播

至於日劇新聞主播角色也不遑多讓，最經典的，莫如1998年鈴木保奈美主演的《新聞女郎》，專業表現至今難忘。輪造型的霸氣，2006年天海希的《女王直播室》同樣深入民心。

天海佑希在《女王直播室》飾演傳奇女主播椿木春香。

在《女王直播室》中，天海佑希飾演傳奇女主播椿木春香，奉電視台之召主持全新的新聞節目，不過她要面對新聞部內的派系挑戰，並要建立起自己的威望。

長澤雅美正義主播

另一女神長澤雅美去年主演的《ELPIS -是希望還是災禍》更是饒有深度。長澤雅美演的電視台王牌主播淺川惠那，因捲入緋聞而被降職到深宵綜藝節目，並沒氣餒的她，跟節目導演及精英記者一齊追查一樁連環殺人案的真相。

長澤雅美演的熱血主播

劇集充滿懸疑，以及揭露電視台工作人員的辛酸，十分寫實，甚至帶著使命感，並沒有離地失實的劇情。

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