  • 25°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼

娛樂 15:53 2023/11/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

張艾嘉兒子王令塵娶內地超模游天翼。

張艾嘉升呢做奶奶！張艾嘉的32歲兒子王令塵（Oscar）與內地模特兒游天翼結婚，下月2日將在港擺喜酒，而王令塵與游天翼今日公開婚照。

據悉，王令塵與游天翼是在朋友聚會中認識，而二人拍拖在7年前開始。雖然他們因為工作關係經常相隔兩地，不過真愛戰勝距離，反令他們更珍惜每次見面的時光，而異地戀最終開花結果。

【燈火闌珊】張艾嘉不計酬勞支持新導　跟《幻愛》蔡思韵新戲演母女

點擊圖片放大
+9
+8

游天翼打入全球超模排行榜

王令塵在今日在社交網分享兩人為內地雜誌《新新視綫》拍的婚紗照，寫道：「佳偶天塵，I love 遊。注意看這個女人叫小遊，從此以後她是我小帥卡的老婆啦！感謝《新視線》為我和遊天翼準備的這份新婚禮物，我們要結婚啦！」

據雜誌報道，兩人周六的婚宴會場以溫暖橙色作為主色調，讓每位遠道而來的賓客能感受到如冬日暖陽般的溫暖。

張艾嘉未來新抱游天翼現年29歲、身高有178cm，是內地的超模。游天翼在2010年透過參加比賽入行，在2013年更打入全球超模排行榜的前50名。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
10:28 2022/09/20
【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
【燈火闌珊】張艾嘉不計酬勞支持新導　跟《幻愛》蔡思韵新戲演母女
14:43 2021/02/04
【燈火闌珊】張艾嘉不計酬勞支持新導　跟《幻愛》蔡思韵新戲演母女
【愛情長跑】王君馨與丈夫真愛戰勝Long D　Grace：遠距離戀愛一點都不簡單【有片】
13:17 2020/03/30
【愛情長跑】王君馨與丈夫真愛戰勝Long D　Grace：遠距離戀愛一點都不簡單【有片】

你可能感興趣

【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
10:28 2022/09/20
【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
【燈火闌珊】張艾嘉不計酬勞支持新導　跟《幻愛》蔡思韵新戲演母女
14:43 2021/02/04
【燈火闌珊】張艾嘉不計酬勞支持新導　跟《幻愛》蔡思韵新戲演母女
【愛情長跑】王君馨與丈夫真愛戰勝Long D　Grace：遠距離戀愛一點都不簡單【有片】
13:17 2020/03/30
【愛情長跑】王君馨與丈夫真愛戰勝Long D　Grace：遠距離戀愛一點都不簡單【有片】
張艾嘉 娛樂人物職業 演員 模特兒 網絡熱話 結婚

最高瀏覽

不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）