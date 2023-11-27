張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼

▲ 張艾嘉兒子王令塵娶內地超模游天翼。

張艾嘉升呢做奶奶！張艾嘉的32歲兒子王令塵（Oscar）與內地模特兒游天翼結婚，下月2日將在港擺喜酒，而王令塵與游天翼今日公開婚照。

據悉，王令塵與游天翼是在朋友聚會中認識，而二人拍拖在7年前開始。雖然他們因為工作關係經常相隔兩地，不過真愛戰勝距離，反令他們更珍惜每次見面的時光，而異地戀最終開花結果。

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游天翼打入全球超模排行榜

王令塵在今日在社交網分享兩人為內地雜誌《新新視綫》拍的婚紗照，寫道：「佳偶天塵，I love 遊。注意看這個女人叫小遊，從此以後她是我小帥卡的老婆啦！感謝《新視線》為我和遊天翼準備的這份新婚禮物，我們要結婚啦！」

據雜誌報道，兩人周六的婚宴會場以溫暖橙色作為主色調，讓每位遠道而來的賓客能感受到如冬日暖陽般的溫暖。

張艾嘉未來新抱游天翼現年29歲、身高有178cm，是內地的超模。游天翼在2010年透過參加比賽入行，在2013年更打入全球超模排行榜的前50名。

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