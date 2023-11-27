  • 25°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 16:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學童壓力】學校推露營體驗　代替小一首次考試

社會 15:05 2023/11/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

學校推露營體驗，代替小一首次考試。（陳靜儀攝）

在沙田區41間小學中，有26間全年設3次考試，包括保良局朱正賢小學。為減輕小一生學習壓力、盡快適應升小，該校今學年起以「露營體驗」代替小一首次考試，活動結合學科元素，教導學生製作蝶豆花飲品、看中文食譜學習連接詞，以及藉營火活動教授英文。

完成活動後，學生只需完成任務小冊子，配合教師課堂觀察及功課評估，作為本學期成績表。有家長認同轉變有助子女適應，校方稱將視乎成效推至其他年級。

點擊圖片放大
+8
+7

教製作飲品 營火活動授英文

由今學年起，該校小一考試將由「3變2」，校長高凱聯表示，這批新生過往三年、即幼稚園階段都在疫情中渡過，採用Zoom模式學習，需要更多時間適應升小，因此校方「大膽嘗試」取消學年首次考試改為舉辦露營活動，盼減輕其壓力；同時希望藉此讓學生學到自理、解決困難能力及團隊合作精神。

校內128位小一生分成5至6人一組，在活動中自行執拾營袋、布置帳篷、設計營旗及進行無火煮食，最後完成任務小冊子。活動結合學科元素，以常識科為例，會教導學生製作蝶豆花飲品，該科教師鄭佩群表示，「蝶豆花會令食物變色，能作為點子引起學生對科學探究的興趣，從而多思考，增加敏察力」；而學生亦能在活動中接觸到真的鍬形蟲，學習與大自然和平共處；又會提供標本讓學生認識昆蟲特徵。

家長壓力減 稱助適應升小

小一生家長蔡太表示，取消考試安排非常好，認為女兒由愉快學習的幼稚園，轉到傳統學習環境，需要長時間專注上課，轉變極大，因此需要更多時間面對及適應，不希望她「視考試為恐懼」；亦認為做法有助家長「減輕一半壓力」，避免「將自己壓力轉嫁到她身上」。

校方亦指，是次露營活動扣連任務、共通能力元素，會另外結合基本評估方式，包括教師日常觀察、口頭回答問題、多元練習、課業活動等，了解學生學習進展及成果，作為本學期成績表，並將視乎成效推至其他年級。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【學童自殺】政府非首次設立醫教社合作機制　學者：個案太多單靠機制難扭轉局面
21:17 2023/11/17
【學童自殺】政府非首次設立醫教社合作機制　學者：個案太多單靠機制難扭轉局面
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
16:05 2023/11/20
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
【學童壓力】28小學1年4考　部分擬減考試增外出活動紓學童壓力
今日 15:00
【學童壓力】28小學1年4考　部分擬減考試增外出活動紓學童壓力

你可能感興趣

【學童自殺】政府非首次設立醫教社合作機制　學者：個案太多單靠機制難扭轉局面
21:17 2023/11/17
【學童自殺】政府非首次設立醫教社合作機制　學者：個案太多單靠機制難扭轉局面
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
16:05 2023/11/20
【學童自殺】精神科醫學院：學生接連自殺令人不安　籲加強全港性精神健康系統
【學童壓力】28小學1年4考　部分擬減考試增外出活動紓學童壓力
今日 15:00
【學童壓力】28小學1年4考　部分擬減考試增外出活動紓學童壓力
兒童健康 家庭教育 正能量 常識科 英文科 中文科 保良局 沙田區 昆蟲 保良局朱正賢小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
不離不棄｜六旬妻腦瘤爆裂變植物人　暖心丈夫每日探望耗盡積蓄給予最好照顧
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）