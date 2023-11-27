【學童壓力】學校推露營體驗　代替小一首次考試

▲ 學校推露營體驗，代替小一首次考試。（陳靜儀攝）

在沙田區41間小學中，有26間全年設3次考試，包括保良局朱正賢小學。為減輕小一生學習壓力、盡快適應升小，該校今學年起以「露營體驗」代替小一首次考試，活動結合學科元素，教導學生製作蝶豆花飲品、看中文食譜學習連接詞，以及藉營火活動教授英文。

完成活動後，學生只需完成任務小冊子，配合教師課堂觀察及功課評估，作為本學期成績表。有家長認同轉變有助子女適應，校方稱將視乎成效推至其他年級。

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教製作飲品 營火活動授英文

由今學年起，該校小一考試將由「3變2」，校長高凱聯表示，這批新生過往三年、即幼稚園階段都在疫情中渡過，採用Zoom模式學習，需要更多時間適應升小，因此校方「大膽嘗試」取消學年首次考試改為舉辦露營活動，盼減輕其壓力；同時希望藉此讓學生學到自理、解決困難能力及團隊合作精神。

校內128位小一生分成5至6人一組，在活動中自行執拾營袋、布置帳篷、設計營旗及進行無火煮食，最後完成任務小冊子。活動結合學科元素，以常識科為例，會教導學生製作蝶豆花飲品，該科教師鄭佩群表示，「蝶豆花會令食物變色，能作為點子引起學生對科學探究的興趣，從而多思考，增加敏察力」；而學生亦能在活動中接觸到真的鍬形蟲，學習與大自然和平共處；又會提供標本讓學生認識昆蟲特徵。

家長壓力減 稱助適應升小

小一生家長蔡太表示，取消考試安排非常好，認為女兒由愉快學習的幼稚園，轉到傳統學習環境，需要長時間專注上課，轉變極大，因此需要更多時間面對及適應，不希望她「視考試為恐懼」；亦認為做法有助家長「減輕一半壓力」，避免「將自己壓力轉嫁到她身上」。

校方亦指，是次露營活動扣連任務、共通能力元素，會另外結合基本評估方式，包括教師日常觀察、口頭回答問題、多元練習、課業活動等，了解學生學習進展及成果，作為本學期成績表，並將視乎成效推至其他年級。

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記者：梁凱婷