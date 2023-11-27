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【澳門攻略】氹仔輕軌落實下月8日過海　總站延伸到媽閣站

社會 16:01 2023/11/27

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澳門輕軌延伸到媽閣站。（資料圖片）

澳門輕軌「過海」終於有進展，輕軌公司宣布，氹仔線12月8日起延伸至澳門半島的媽閣站，屆時車站數目將增至12個，由氹仔碼頭至媽閣全程車費12元；如從港人旅遊熱點官也街（排角站）往媽閣站，成人單程收$8。

澳門輕軌股份有限公司昨日表示，輕軌新路段的所有列車測試已經完成，公布氹仔線於12月8日延伸至媽閣站，標誌輕軌正式接通氹仔與澳門半島兩地，乘客屆時可從車站徒步前往媽閣廟，或步行約10分鐘往旅遊塔。媽閣站往氹仔碼頭方向的頭班車，於當日早上6時30分開出。

新路段通車後，屆時車費有調整。按澳門政府公報的行政長官批示指出，媽閣站往來海洋站涉及跨海段，在計算車站數目時需視作兩站收費，而至於仍未啟用的橫琴站往來蓮花站跨海段，也將引入相同安排。車費經調整後，成人票由$6澳門元起，可乘坐3站以內；最貴單程12元可坐10至12個站，而所有優惠票務（長者、兒童、學生等）待遇繼續保留。

澳門輕軌在2019年12月通車，首月推出免費吸客，日均載客量高達3.3萬人次，但之後遇上疫情即大跌。2021年10月因全線124公里的電纜出問題，須全線停運近半年。而輕軌媽閣站的主體建造工程，早於2018年8月開始，原定去年11月落成，結果延至今年底啟用。

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責任編輯：吳卓峰

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