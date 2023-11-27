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時尚穿搭｜新聞女王佘詩曼霸氣主播穿搭　完美演繹多款西裝外套

休閒消費 18:11 2023/11/27

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阿佘展現主播穿搭魅力！

佘詩曼在電視劇《新聞女王》飾演資深主播文慧心Man姐，超班演技令阿佘獲洗版式讚賞，並推舉她為今屆視后。除了看演技，阿佘在劇中的主播Look亦令人目不暇給，劇中主要穿西裝套裝的她完美演繹到簡潔幹練的風格，同時配搭細節又突顯了時尚品味！

現在就盤點阿佘在劇中的幾個主播穿搭，由於人物設定是高層，有一定的社會閱歷，所以見到阿佘的服裝都以淨色為主，甚至是以黑白為主調。

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Man姐穿出西裝外套的時尚魅力

其中一個場口她穿上千鳥格西裝外套，內襯白恤衫，而恤衫的雪紡質料柔和了西裝外套的霸氣，感覺恰到好處，非常配合Man姐的人設。如果想跟Man姐同款，品牌Saint Laurent亦有類似的雙排扣六紐扣格仔外套，大概二萬多元港幣，以Man姐的身份，絕對穿得起！

另一套Sportmax的西裝款連身裙，Man姐完全穿出了氣勢，連身裙上身是西裝外套設計，下身是貼身裙，而且開衩到大腿位置，型格得來又帶點小性感，另一個小巧思是腰身位置做成束腰效果，突出阿佘的小蠻腰。

Man姐還喜歡穿白色西裝外套，端莊得來，又夠簡約大方，她試過全白造型配搭墨綠色Bottega Veneta手袋，利用簡約線條突出Man姐魅力！

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私下的阿佘愛孭CHANEL袋

阿佘演活了能幹霸氣的Man姐，私下的她其實十分平易近人，而且打扮亦偏向休閒風格，近來更十分喜歡背黑色亮面小牛皮大size CHANEL 22手袋，她試過幾次背著這個大size的手袋出入機場，感覺休閒自在，阿佘的款式是配白色LOGO，而官網現時只顯示金色LOGO款，售價是港元$50,600，而跟阿佘同款的細size白色LOGO款，現價是港元$40,000。

除了這款大容量的CHANEL 22 手袋，阿佘還有一個CHANEL黑色小羊皮POUCH，這款半月形手提包，是品牌2023春夏系列，外型時尚獨特，阿佘試過以一身皮褸搖滾造型作配搭，非常破格！

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責任編輯：Kiwi Lee

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