【財經論壇】鄭雁雄：所有關注中國式現代化的財富家　都必然不可忽視香港

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（林宇翔攝）

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港在中國式現代化道路上，發揮著不可取代的重要作用。 「一國兩制」的行穩志遠，是中國式現代化的重要組成部分，所有關注中國式現代化的財富家，都必然不可忽視香港。

堅持國際化優勢是香港揚名立萬的成功密碼

由香港經濟日報、南華早報主辦的「香港財經論壇2023」今日下午在灣仔會展中心舉行。 鄭雁雄在致辭時提到香港的三點國際化，包括（1）堅持國際化特色是香港揚名立萬的成功密碼、信心之源。「語言無障礙，財富通四海是香港最鮮明的標識，亦是香港作為中國式現代化超級聯繫人的關鍵所在，面對任何風浪挑戰都不能變，亦不會變。」 他以本月初召開的香港國際金融領袖投資峰會，吸引了300多位來自全球160家頂尖金融機構的負責人來港參加為例，認為是香港始終被視為世界財富重要舞台的生動寫照。 他相信中西交匯、包容開放的香港必將持久得到國際社會的認可。

（2）更好地融入國家發展大局，必須更好地發揮國際化的優勢。 他提到，高端人才通行證計畫等人才新政策，已有七萬多名海內外高才落地香港，充分證明香港對全球優秀人才的超強吸引力。 《港區國安法》的加持有效地阻塞了維護國家安全的漏洞，成功地保護了公眾利益和投資者的合法權。

（3）善用國際化平台，是香港服務國家的優勢所在。 他希望香港應全力爭取加入RCEP、強化離岸人民幣樞紐功能，服務國家推進人民幣國際化。 應該更主動參與一帶一路沿線國家，進行更緊密的交流合作；更積極地擁抱粵港澳大灣區建設。 「我相信香港的國際朋友圈只會越來越大香港的國際舞台只會越來越寬廣。」

李家超：香港在堅實法治保護下提供安全穩定營商環境

出席同一論壇的特首李家超在致詞時提到，國家主席習近平在舉行亞太經濟組織領導人非正式會議上表示，將維護自由開放的貿易投資、維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，堅持高質量發展，推進高水準對外開放。

▲ 特首李家超。（林宇翔攝）

李家超引述國際貨幣基金組織，在今年的評估報告，指報告再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位，並讚揚香港擁有穩健的制度框架，充裕的資本和流動性的緩衝，高水平的金融業規管系統、運作暢順的聯繫匯率制度等。 他指，香港首屈一指的投資平台，吸引著香港海內外資金自由流通，令到香港成為企業成立財資中心的理想地點。

李家超又說，香港社會在法治的堅實保護之下，為投資者提供安全穩定的營收環境。他提到，施政報告針對香港的金融服務、創科等，提出了多項的建議，創造新的經濟成長點。 包括透過推動人民幣櫃台納入港股通，促進香港股票人民幣計價交易等措施；繼續擴大香港金融需求，在前海的擴大範圍；香港亦都會捉緊，綠色可持續發展金融發展的大勢，資助未被商業 化的綠色金融科技；善用香港的專業服務，拓展全球經貿網絡，推廣區域合作，貢獻一帶一路建設等。

聯合國駐華協調員冀共同擁抱綠色金融

聯合國駐華辦協調員常啟德表示， 在面臨氣候變遷和環境退化挑戰的世界中，金融已成為更永續和環保轉型的重要工具。 他讚揚香港政府、監管機構和證券交易所，致力於使綠色金融成為現實。 希望在共同努力下擁抱綠色金融，為解決氣候危機做出貢獻。

香港貿易發展局局長林建岳則表示，綠色金融近年來蓬勃發展，香港可以擔當引導國際資金配對優質綠色項目的重要角色，有利香港滿足大灣區、國家，以至全球對ESG和綠色金融的解決方案的需求 ，進一步鞏固香港作為中國內地，和國際企業籌集綠色資本的重要平台的角色。

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記者：趙居逸