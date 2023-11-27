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【紀律部隊】懲教署12月1日起增設「二級懲教助理中英文筆試」　以DSE中英文科第2級為基準

社會 16:19 2023/11/27

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(資料圖片)

懲教署今日（27日）宣布，由12月1日起，增設「二級懲教助理中／英文筆試」，為投考者提供額外的符合語文能力要求的途徑。

筆試以香港中學文憑考試中英文科第2級為基準，分為中文筆試和英文筆試兩份試卷，每份試卷分為兩部分：「實用寫作」考核語文寫作及邏輯思考的能力；及「選擇題」考核字詞辨析、句子辨析及詞句運用的能力。通過筆試的投考者會被視為符合二級懲教助理職位的語文能力要求，相關成績將永久有效。投考者可透過懲教署網頁的連結報考上述筆試。

懲教署一直採用積極的招聘策略吸納新人。該署今年9月中起採用新的懲教主任及二級懲教助理入職體能測試標準，並將二級懲教助理的體能測試、《基本法及香港國安法》測試、小組面試及遴選面試，由過往兩日分開進行縮短至一日內完成，以方便投考者及加快遴選程序。

懲教署會繼續加強宣傳及舉辦不同類型的招募活動，包括入職講座、工作坊、展覽及到粵港澳大灣區大學進行招聘會等，以吸引更多人士投身懲教工作。有關筆試的詳情可瀏覽網址

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