住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相

▲ 租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」，技工上門檢查水錶揭驚人真相。

租屋前要留心住宅是否曾有改動！內地一對情侶在北京租屋大半年後，一直好奇為何自己沒有交水費，卻依舊有水可用? 他們於是委託技工進入寓所檢查，才發現驚人真相，原來他們半年來用的水源竟是「廁所水」。男事主於是向中介公司作出投訴，又懷疑自己這半年來的脫髮及「生粒粒」，與誤用「廁所水」有關。

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綜合內地傳媒報道，北京一對情侶從今年5月起，以約1萬元人民幣（約1.1萬港元）租了當地一個單位同居，期間他們竟發現，儘管入住半年來從未交水費，但卻一直有水可用，譚姓男事主在好奇心驅使下，於是找技工檢查水錶，始發現恐怖真相。

在檢查水錶期間，男事主發現打開水龍頭，水頭龍雖正常出水，但水錶卻未有動靜，反而是「中水」水錶卻開始轉動；就內地而言，所謂「中水」其實指污水經處理後達到一定品質，屬非飲用水，但可在特定用途上重複使用。技工其後更發現連接廁所馬桶的喉管連接上自來水，導致自來水與「中水」在喉管中產生混流，意即半年以來，兩名住客都將原本用作沖廁的廁所水，當成乾淨自來水使用。

洞悉真相的男事主因此感到十分氣忿，於是與租屋中介公司理論，惟對方卻指有關改裝是由業主進行，與中介公司並無關係，因此未有作賠償。男事主指用了「廁所水」大半年，自己有脫髮及「生粒粒」，其女友則有咳嗽、胸悶等症狀，而且接受身體檢查，發現有多項指標不正常，但醫生就指未有出現金屬中毒。

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責任編輯：羅嘉欣