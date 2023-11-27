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【極端天氣】中大研究推算2040年代最高小時雨量可達230毫米　較今年黑雨紀錄增逾4成

社會 16:36 2023/11/27

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中大、港大及科大團隊研究推算，本港至2040至2049年最高一小時雨量可達230毫米。（王韻青攝）

本港近年極端天氣頻生，中大、港大及科大團隊研究推算，本港極端降雨將趨嚴峻，至2040至2049年最高一小時雨量可達230毫米，較今年黑雨記錄增逾4成，同時熱夜日數的10年平均值也會增5成至48日，沙田、屯門及九龍等將成重災區。研究團隊促政府定期檢視及更新極端天氣標準並擬定應對規程，同時應調整新基建管理規劃，尤其是交椅州人工島項目及北部都會區項目。

中大建築學團隊聯同港大及科大團隊，結合中尺度天氣研究和預報模式氣候模型及本港城市環境數據，推算出在全球氣候變化影響下，本港在2040至2049年的最高一小時降雨量可達230毫米，將較今年錄得的158.1毫米，增加約4成半，團隊相信隨極端降雨量加劇，出現山泥傾瀉、嚴重水浸的機會亦會大增。

團隊也推算，本港熱夜日數的10年平均值到2040至2049年，會由過去10年的32日，增加5成至約48日；最長連續熱夜日數的10年平均值亦會由8日增至10日；而單次最多連續熱夜或長達15日。同時不同地區暑熱壓力也有差異，沙田、屯門、九龍、港島北、港島南和機場區域，均為熱夜重災區。中大早前有研究顯示，連續5天的熱夜死亡風險增加6.66%，團隊料上述情況將進一步為市民帶來健康風險。

科大數學系與環境及可持續發展學部講座教授馮志雄表示，今年的黑雨打破1小時雨量的紀錄，但4小時雨量的最高紀錄仍為2018年，
就仍為破2018年紀錄，可見極端降雨的頻密程度幾將會增加，但難以預計會在何時及相隔多久出現。

團隊支持施政報告提出應對極端天氣的新策略，建議基於最新的科學認知，建立應對各極端天氣的標準及機制，定期檢討及更新極端天氣預警系統；並與各界擬定各種極端天氣的緊急應對規程，如水浸黑點的防洪備災措施；同時應調整對新基建的管理規劃，尤其北部都會區及交椅洲人工島項目，均需將極端天氣可能帶來的影響納入考量，如北都高密度建設或更易成 城市熱島重災區等。

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記者：黃小冰

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