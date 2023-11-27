超市大搜查｜日本雜誌《LDK》實測23款身體潤膚露　6款獲A級夠保濕冠軍$50有找

▲ 日本雜誌《LDK》實測23款保濕身體潤膚露。

冬季天氣乾燥，皮膚容易缺水爆拆，除了面部保濕，身體護理亦同樣重要。日本雜誌《LDK the Beauty》近日實測23款身體潤膚露，比較保濕力、成分及使用感，當中有6款獲評為A級。

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評分標準

《LDK the Beauty》搜羅市面23款身體潤膚露，當中包括NIVEA、Neutrogena、雪肌精等熱門品牌，並邀請專業人士進行測試。

測試一：保濕力

邀請多名20至40歲的女性參與測試，將產品塗抹在手臂上，一定時間後透過儀器測量皮膚含水量，以評估產品的保濕力。

測試二：成分

由專家檢閱並分析成分的預期效果，如產品含有保濕、活性成分會加分；含刺激成分則扣分。

測試三：使用感

測試者實際使用後，針對產品的黏膩感、包裝設計、使用便利程度等進行評分。

23款潤膚露測試結果

以下為23款身體潤膚露的推介排名，點擊大圖即看詳細測試結果：

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在本次測試中，有兩款潤膚露被評選為最值得購買的產品，分別是AG DEO 24的「DEO Body Milk Floral Bouquet」及雪肌精 CLEAR WELLNESS的「Moist Repair Milk」。

《LDK the Beauty》指出，AG DEO 24 DEO Body Milk Floral Bouquet所含的成分具有殺菌、抗菌、抗氧化等功效，潤膚露延展性好，不黏膩，保濕力強，有效解決乾燥問題，參考價格為892日圓，即折合約47港元。

而雪肌精 CLEAR WELLNESS Moist Repair Milk是一款溫和的低過敏型潤膚露，同樣具有高保濕力，塗抹後的滋潤度和光澤感令人滿意。

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責任編輯：沈佩珊