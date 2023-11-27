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網絡熱話︱乘客公審攜BB車上小巴阻全車人 網民反轟欠同理心：咁趕時間坐的士

育兒資訊 16:55 2023/11/27

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有人不憤其他乘客將嬰兒車放在小巴司機旁，發文將事件公審。（fb圖片）

不少人都會攜帶買餸車、手推車，甚至行李箱乘坐小巴，日前有人疑看不過眼其他乘客將嬰兒車放在司機旁的位置，過程耽誤了行車時間，欲在網上發文公審，卻反被大批網民炮轟，沒有同理心之餘未有體諒家長，既要照顧嬰孩同時帶著大件行李的苦況，更直斥其自私，「咁趕時間坐的士啦」。

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樓主近日在facebook群組「大埔 TAI PO」上載一張照片，指不滿有家長攜同嬰兒車上小巴，同時要所有乘客等他摺好嬰兒車才繼續行車，以「咁都得！小巴是坐人的，仲要係阻住全車人等佢一個」為題發文。據樓主的照片顯示，該嬰兒車被摺起，放在司機位左面的空位。

帖文一出，樓主未料公審不成，反而惹來大批網民圍攻，直斥他自私沒有包容的心，「點會唔知上車前要抱起BB收車，單手抱住BB，另外隻手要拎BB車上車，上咗車仲要嘟八達通嗰種高難度動作，樓主好冇同理心」。

樓主留言指，嬰兒車應放在車尾，而不是車頭，豈遭網民再度炮轟，「放車尾咪頂住逃生門？」、「有咩問題？司機有無話唔得」、「有啲同理心好喎，有小朋友，有老人家，輪椅同殘疾人士都要等㗎啦，他朝君體也相同啊」。

有網民更拋出政府呼籲市民生育的金句，「政府仲話叫人生bb喎，有啲香港人容不下有細路既人」；亦有網民指，家長帶小朋友出街已經辛苦，樓主沒有體諒，還要發文公審。「佢又唔係無比錢搭車，佢又唔係開住架bb車放係通道唔比人行，你咁趕時間搭的士啦」。雖然幾乎被所有網民評擊，但樓主仍堅持未有把發文刪除。

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責任編輯：王明芳

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