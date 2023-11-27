  • 25°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB合併J2台和財經體育資訊台成「TVB+」　免費頻道5變4裁逾200人

娛樂 16:58 2023/11/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

TVB有意把J2台和財經體育資訊台合併成新頻道。（經濟日報圖片）

電視廣播（TVB）今日宣布將交還一條免費電視頻道，即由現時参5條免費頻道變成4條，當中把J2台和財經體育資訊台合併成新頻道「TVB+」，目標製作多樣化的年輕觀眾節目，包括戲劇和綜藝、體育和資訊性節目。至於財經節目將重新分配到翡翠台和TVB+。

TVB表示，重新分配製作資源，因此整體節目製作時數將減少，將繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算。

而有關重經計劃要取得通訊局的批准，TVB已於今天向有關當局提交申請，如獲批後將執行以上計劃。

J2節目《不正常愛情研究所》

同時，TVB也公布一些開支數字，2023年3月宣布並按計劃在2023年年底前實現，年度成本節約2.6億元外，明年也將再節省1億元的內容成本，同時將削減這個業務分部的人員超過200名。

另外，TVB亦公布把現時的網上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分。預計業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5,000至6,000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運，約100名現時的「士多」員工將離開。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨思覺大叔以啟晴邨槍擊案為藍本？　陳楨怡角色似影射彭順前小三李悅彤
13:25 2023/11/26
新聞女王丨思覺大叔以啟晴邨槍擊案為藍本？　陳楨怡角色似影射彭順前小三李悅彤
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
今日 12:46
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
新聞女王丨陳曉華分享《新聞女王》幕後花絮照　Hera大派福利益支持者【多圖】　
18:47 2023/11/26
新聞女王丨陳曉華分享《新聞女王》幕後花絮照　Hera大派福利益支持者【多圖】　

你可能感興趣

新聞女王丨思覺大叔以啟晴邨槍擊案為藍本？　陳楨怡角色似影射彭順前小三李悅彤
13:25 2023/11/26
新聞女王丨思覺大叔以啟晴邨槍擊案為藍本？　陳楨怡角色似影射彭順前小三李悅彤
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
今日 12:46
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
新聞女王丨陳曉華分享《新聞女王》幕後花絮照　Hera大派福利益支持者【多圖】　
18:47 2023/11/26
新聞女王丨陳曉華分享《新聞女王》幕後花絮照　Hera大派福利益支持者【多圖】　
TVB 綜藝節目 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間16:05）