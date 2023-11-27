TVB合併J2台和財經體育資訊台成「TVB+」　免費頻道5變4裁逾200人

▲ TVB有意把J2台和財經體育資訊台合併成新頻道。（經濟日報圖片）

電視廣播（TVB）今日宣布將交還一條免費電視頻道，即由現時参5條免費頻道變成4條，當中把J2台和財經體育資訊台合併成新頻道「TVB+」，目標製作多樣化的年輕觀眾節目，包括戲劇和綜藝、體育和資訊性節目。至於財經節目將重新分配到翡翠台和TVB+。

TVB表示，重新分配製作資源，因此整體節目製作時數將減少，將繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算。

而有關重經計劃要取得通訊局的批准，TVB已於今天向有關當局提交申請，如獲批後將執行以上計劃。

▲ J2節目《不正常愛情研究所》

同時，TVB也公布一些開支數字，2023年3月宣布並按計劃在2023年年底前實現，年度成本節約2.6億元外，明年也將再節省1億元的內容成本，同時將削減這個業務分部的人員超過200名。

另外，TVB亦公布把現時的網上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分。預計業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5,000至6,000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於2023年12月19日停止營運，約100名現時的「士多」員工將離開。

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