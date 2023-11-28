校長專欄︱海洋生態學習周認識保育重要性　聖提摩太校長：為大自然出力

▲ 聖公會聖提摩太小學舉辦海洋生態學習周。（學校提供）

全球暖化及人為污染讓海洋生態面臨嚴重威脅，為讓學生了解海洋生態環境、保育及海洋生態安全的重要性，聖公會聖提摩太小學日前舉辦為期三日的「海洋生態學習周」，透過海洋保育講座、珊瑚模擬修復活動、製作潛望鏡及泥灘戶外考察等活動。課程統籌主任盧俊錠指，學習周獲基金資助，成立「小小珊瑚拯救隊」，校方將會提選出約十名學生，來年三月出海見證真正的珊瑚修復情況。

聖提摩太小學一直致力於透過不同形式的體驗活動，培養學生對自己、別人、大自然及天的情意與關心，其中為讓學生認識海洋生態環境及保育的重要性，以及培養學生對海洋生態安全的認識，將分別於上下學期舉辦兩次「海洋生態學習周」， 一至六年級學生會分批參與海洋保育相關的活動及工作坊。

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認識珊瑚保育

上學期一連三日的海洋生態學習周於早前完結，活動內容包括海洋保育講座、珊瑚模擬修復活動、製作潛望鏡及泥灘戶外考察等，四至六年級學參加由香港珊瑚普查基金會總幹事紀力偉先生主講的香港珊瑚保育講座，認識香港珊瑚的品種及面臨的環境問題。

紀先生又為學生主講珊瑚修復技術原理講座，認識現時世界各地是的珊瑚修復技術，學生不斷提問，對珊瑚修復技術十分感興趣。其後五年級學生更在紀先生指導下，利用模型實踐修復技術。

為讓學生可以觀賞及回憶珊瑚修復技術，故珊瑚模型現放在課室後方裡，盧俊錠主任指，留意到學生在小息時，都會觀察模型的情況，並能解釋技術原理；又指校方會觀察學生表現，將選出約十名學生成立「小小珊瑚拯救隊」，來年三月出海見證真正的珊瑚修復情況。

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泥灘戶外考察

此外，一年級學生到海星灣泥灘進行戶外考察活動，透過認識紅樹林及泥灘的生物，親親大自然，感受大自然的美好，學會欣賞及保護環境，培養愛護環境的態度。盧主任指，來年亦會安排學生參與海灘清潔工作，為大自然出力。

盧主任指，有平時上課比較調皮的學生在活動中修復時非常投入參與，在過程中自我實現，足見不同能力的學生需要透過不同類型的課堂及活動，才能發現自己的不同面向，展示自我，進而產生幸福感。

「幸福感」是聖提摩太小學今年的重點項目，透過校園環境、校長在周會帶領的靜觀練習、多元的學習體驗等方式，推動幸福感校園，致力提升學生幸福感，讓學生自我發現、懂得面對及擁抱困難。

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撰文：聖公會聖提摩太小學 田少斌校長