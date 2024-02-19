母乳研究丨餵哺嬰兒方式影響日後肥瘦 研究顯示母乳餵哺能降低兒童肥胖率

▲ 最近有研究指出母乳哺育的兒童，肥胖的機會比食用配方奶粉低。

母乳是最天然的嬰兒食物，能提供嬰兒所需的營養及抗體。歐洲糖尿病研究協會(EASD)，對700對母子進行身體脂肪分析，報告證實BB哺育母乳超過6個月，能降低嬰兒日後將來的肥胖率，並表明嬰兒配方奶粉和早期飲用碳酸飲料與兒童後期體內脂肪水平較高有關。

在德國漢堡舉行的歐洲糖尿病研究協會 (EASD) 年會上公佈的新研究，報告指出與6個月以下或未接受母乳哺育的兒童相比，接受母乳哺育6個月或更長時間的兒童，在9歲時體脂百分比較低 。

而未接受母乳的兒童，即使18個月前不喝汽水，與母乳哺育的兒童相比，後者在9歲時的脂肪量也較低。這項發現支持了「嬰兒期的餵食方式可能與他們以後對肥胖的易感性有關」的理論。

美國奧羅拉市科羅拉多大學安舒茨醫學校區的首席研究員凱瑟琳·科恩(Catherine Cohen) 表示，先前許多研究都是根據體重指數(BMI)檢驗了嬰兒餵養與兒童超重或肥胖風險之間的關聯。然而，體重指數是衡量兒童肥胖程度的粗略指標。

在這項研究中，我們旨在透過檢查嬰兒餵食方式與更精確的兒童肥胖測量（脂肪量百分比）之間的關係來擴展先前的研究。

分析700多對母子數據

科恩博士及其同事分析了參加 Healthy Start的700多對母子的數據，旨在研究母親在懷孕期間的生活方式和環境如何影響孩子的生長和發育。招募時母親的平均年齡為 29 歲，其中 51% 的嬰兒是男孩。

在孩子6個月和18個月大的訪談中，母親們被問及餵食方式，包括母乳餵養與配方奶餵養的持續時間和唯一性，以及孩子開始接觸補充食品的年齡，補充食品涵蓋固體/任何液體以及其他食物。然後，研究人員根據母乳哺育的持續時間（6個月或以上與6個月以下）將嬰兒分組；嬰兒開始接觸輔食的年齡（4 個月或之前或 5 個月及以上）；他們開始接觸汽水的年齡（18個月或以上 vs 18個月以下）。

超過一半的嬰兒 (65%) 母乳哺育至少6個月，73% 的嬰兒在5個月或以上開始添加輔食，86%的嬰兒在18個月後開始添加蘇打水。研究員將他們的脂肪質量百分比（可歸因於身體脂肪的總重量的比例）評估兩次。第一次評估期間（中位數年齡為 5歲），平均年齡為 19.7%。在第二次評估期間（中位數年齡為 9歲），平均年齡為 18.1%。嬰兒餵食方式與5歲時身體脂肪的差異無關。

然而，較短的母乳哺育時間和較早引入蘇打水，與兒童時期兩次就診期間體內脂肪的較快增加有關，因此，9歲時體內脂肪的百分比較高。平均而言，母乳哺育不到 6個月的嬰兒在 9歲時的體脂比母乳哺育 6個月或以上的嬰兒多 3.5%。

兒童肥胖與配分奶粉的營養有關

科恩博士指出，雖然這項研究無法闡明潛在的機制，但先前的研究表明，母乳哺育和肥胖風險之間的關聯可能與母乳與嬰兒配方奶粉的營養成分差異有關。食慾調節的差異以及母乳對嬰兒微生物組的影響也作為潛在的生物效應進行了研究。

分析還發現，在 18個月之前開始接觸汽水的嬰兒，與在 18個月或以上首次接觸汽水的嬰兒相比，在 9歲時體脂平均增加了約 7.8%。

最後，研究員也測試了早期引入蘇打水的效果會否因她們母乳哺育至少6個月而有所不同。研究發現，母乳哺育不到6個月的兒童（每年增加1.87% 的體脂）與那些母乳哺育的兒童相比，早期攝取汽水與兒童期脂肪質量百分比變化率的相關性相似，但稍強一些。母乳哺育 6個月或以上（每年體脂肪增加 1.49%）。而兒童添加輔食時的年齡，與兒童時期的脂肪量百分比沒有強烈的相關性。

所有結果均根據性別、種族、產婦年齡、教育程度、收入、胎次、孕前體重指數和出生體重進行調整。而研究員得出的結論是嬰兒餵養方式，尤其是較短的母乳喂養時間、早期攝入蘇打水及其聯合效應，可能會影響兒童後期的體脂水平。

科恩博士補充，他們的研究結果增加了更多證據，支持母乳哺育對母親及其孩子的潛在健康益處。他們也支持推遲兒童接觸蘇打水的潛在重要性——蘇打水是一種能量密集型飲料，在這個脆弱的生命階段沒有營養價值。

當然，還需要進行更多研究來確認我們的結果是否也適用於其他人群。

母乳餵哺好處多

根據世界衞生組織建議，寶寶出生最初6個月全吃母乳，約到6個月大，應逐漸添加固體食物滿足寶寶的營養需要，並繼續母乳餵哺至2歲或以上。

寶寶：

減少：腹瀉、肺炎、呼吸道感染、中耳炎、肥胖、日後糖尿病

有助：消化和日後接受新食物

媽媽：

減少：乳癌和卵巢癌、產後出血、糖尿病

有助：收身、省時、省錢、方便、環保

母乳餵哺令兩代健康又能建立親密關係，媽媽們如開始母乳之路，必定要堅持6個月以上，當然時間愈長愈好。

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責任編輯：王明芳