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【內地升學】12.2起兩日辦內地高等教育展　129高校設攤位分享升學資訊

社會 17:38 2023/11/27

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內地高等教育展將於12月2至3日在會展舉行。（資料圖片）

國家教育部及教育局將於12月2至3日，在灣仔香港會議展覽中心聯合舉辦2024／25學年內地高等教育展，為有意赴內地升學的學生及家長，介紹內地高校招收中學文憑試學生計劃的各項安排及相關升學資訊。

最新影片推介：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

138間內地高等院校參與文憑試收生計劃，當中129間將於展場設置展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等；而國家教育部代表亦將講解計劃的收生程序及安排。

同時，教育展設有多場分享會，包括由內地院校代表介紹各課程特色、內地畢業香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景分析等；以及設有網上平台，所有參與計劃的內地高等院校均會於網上平台設置虛擬展覽攤位。
　　 
另外，教育局聯同中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關文憑試收生計劃及內地升學資訊，屆時將於展覽免費派發；電子版亦會上載至教育局網頁。

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責任編輯：梁凱婷
　
　　 

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