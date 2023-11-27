娛圈靚媽丨香香現身國際學校嘉年華做義工　岑麗香恨再拍劇：想做自己喜歡的事

▲ 岑麗香直言恨再拍劇！

靚媽岑麗香自誕下兩名寶貝仔Jacob和JuJu後，便專注相夫教仔，她不時於社交媒體分享跟兒子互動的生活照。

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星媽沒架子親民合照

日前長子Jacob就讀的國際學校舉行嘉年華，岑麗香帶同細仔JuJu一起出席，今日 （11月27日）岑麗香上載當日活動的照片，只見細仔JuJu跟香香十足餅印一樣，萌到爆！

嘉年華會當天，穿上圍裙的香香於攤檔上負責夾蛋糕和甜點，她亦放下藝人身份，跟其他家長一齊晒V合照，似乎相處幾融洽。

至於老公強強也有到場，當香香抱著細仔發言時，強強就負責幫母子二人合照，此外，湯盈盈一對女兒就讀同一國際學校，兩位靚媽更同場合照。

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香香做義工當身教

香香接受TOPick訪問稱，當天跟家長們一起做義工，說：「當日有不同的攤位遊戲玩，我們一起整手作和唱歌，我就負責在攤位賣小吃。」

她直言很喜歡參與這類校內活動，說：「識到好多媽咪朋友，我都好開心，又可以了解下小朋友的學習環境，當他們見到媽媽做義工時，將來都想參與，也是一種身教。」

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孩子漸大響往拍劇

自從跟強強結婚並誕下兩名兒子後，香香便減少幕前演出，專注照顧家庭，兩年多前演出過劇集《寶寶大過天》，香香直言有戲隱恨再拍劇。

她說：「我很用心照顧仔仔，他們已經4歲和2歲多，可以再拍下劇，(不想再演媽媽角色？)，我沒所謂呢，演媽咪角色當然易投入，而且不同年紀可演不同階段的媽媽。」

香香表示愛演喜劇，想挑戰一些搞笑又奸姣的角色，她說：「我已經很投入媽咪這個『角色』，現在想做自己喜歡的事，而且我想樹立榜樣給囝囝，媽咪都可以追求喜歡的事情，正如你想做甚麼也可以嘗試，不應給予自己規限。」

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記者：游艾維

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