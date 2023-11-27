  • 23°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 19:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2023】赴少數族裔人士座談會　麥美娟：少數族裔人士支援服務中心明年增至10間

政治 17:30 2023/11/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

麥美娟今日出席在政府總部舉行的《2023年施政報告》座談會。(政府新聞處圖片)

民政及青年事務局局長麥美娟今日表示，民政事務總署將於2024年，增加兩間少數族裔人士支援服務中心，令支援服務中心的總數增加至10間；並邀10間中心各設立一隊「少數族裔關愛隊」，強調政府致力建立和諧共融的關愛社會，會持續為少數族裔人士提供服務及支援，協助融入社區及使用公共服務。

最新影片推介：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

麥美娟今日出席在政府總部舉行的《施政報告》座談會，向少數族裔人士代表及服務少數族裔人士的非政府機構代表，簡介《施政報告》中與民青局相關的政策措施。她表示，民政事務總署將於2024年增加兩間少數族裔人士支援服務中心，令支援服務中心的總數增加至10間；並邀請10間中心各設立一隊「少數族裔關愛隊」，主動接觸少數族裔住戶，了解需要和介紹所需的公共服務。

座談會邀請了促進種族和諧委員會的委員，及營運少數族裔人士支援服務中心的非政府機構代表出席，包括香港基督教服務處、香港社區網絡、香港路德會社會服務處、香港國際社會服務社、新家園協會、鄰舍輔導會和元朗大會堂。

麥美娟籲少數族裔區選踴躍投票

麥美娟籲少數族裔區選踴躍投票。(政府新聞處圖片)

麥美娟亦藉此機會，解釋區議會選舉的重要意義，並呼籲與會人士及其家人在十二月十日選舉日踴躍投票。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【共創明Teen】首屆畢業典禮今日舉行　馬會祝賀學員表揚友師貢獻
18:42 2023/11/04
【共創明Teen】首屆畢業典禮今日舉行　馬會祝賀學員表揚友師貢獻
【區議會】麥美娟：年底前公布履職監察指引　侮辱議員、官員等列負面行為清單
15:14 2023/11/20
【區議會】麥美娟：年底前公布履職監察指引　侮辱議員、官員等列負面行為清單
【熊貓】海洋公園與四川簽訂合作協議　將有新一批小熊貓來港
18:40 2023/11/24
【熊貓】海洋公園與四川簽訂合作協議　將有新一批小熊貓來港

你可能感興趣

【共創明Teen】首屆畢業典禮今日舉行　馬會祝賀學員表揚友師貢獻
18:42 2023/11/04
【共創明Teen】首屆畢業典禮今日舉行　馬會祝賀學員表揚友師貢獻
【區議會】麥美娟：年底前公布履職監察指引　侮辱議員、官員等列負面行為清單
15:14 2023/11/20
【區議會】麥美娟：年底前公布履職監察指引　侮辱議員、官員等列負面行為清單
【熊貓】海洋公園與四川簽訂合作協議　將有新一批小熊貓來港
18:40 2023/11/24
【熊貓】海洋公園與四川簽訂合作協議　將有新一批小熊貓來港
民政及青年事務局 區議會 施政報告 麥美娟 民政事務總署 區議會選舉 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間16:05）
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬