【施政報告2023】赴少數族裔人士座談會　麥美娟：少數族裔人士支援服務中心明年增至10間

▲ 麥美娟今日出席在政府總部舉行的《2023年施政報告》座談會。(政府新聞處圖片)

民政及青年事務局局長麥美娟今日表示，民政事務總署將於2024年，增加兩間少數族裔人士支援服務中心，令支援服務中心的總數增加至10間；並邀10間中心各設立一隊「少數族裔關愛隊」，強調政府致力建立和諧共融的關愛社會，會持續為少數族裔人士提供服務及支援，協助融入社區及使用公共服務。

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麥美娟今日出席在政府總部舉行的《施政報告》座談會，向少數族裔人士代表及服務少數族裔人士的非政府機構代表，簡介《施政報告》中與民青局相關的政策措施。她表示，民政事務總署將於2024年增加兩間少數族裔人士支援服務中心，令支援服務中心的總數增加至10間；並邀請10間中心各設立一隊「少數族裔關愛隊」，主動接觸少數族裔住戶，了解需要和介紹所需的公共服務。



座談會邀請了促進種族和諧委員會的委員，及營運少數族裔人士支援服務中心的非政府機構代表出席，包括香港基督教服務處、香港社區網絡、香港路德會社會服務處、香港國際社會服務社、新家園協會、鄰舍輔導會和元朗大會堂。

麥美娟籲少數族裔區選踴躍投票

▲ 麥美娟籲少數族裔區選踴躍投票。(政府新聞處圖片)

麥美娟亦藉此機會，解釋區議會選舉的重要意義，並呼籲與會人士及其家人在十二月十日選舉日踴躍投票。

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責任編輯：區綽彥