養顏食物｜蘆薈舒緩暗瘡預防皮膚老化　營養師拆解外敷內服4大功效【附食譜推介】

▲ 營養師吳耀芬拆解蘆薈4大功效。（iStock圖片）

相信很多人對蘆薈並不陌生，不少保健食品及美容產品都會以蘆薈作主打，好像蘆薈面膜、蘆薈精華、蘆薈汁等等，產品多不勝數。有些朋友更說要外敷內服達致最好功效，到底蘆薈有什麼特別之處，令它一直受大眾喜愛呢？

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蘆薈是一種百合花的熱帶植物，原產於非洲及地中海乾燥地區。不知大家有否發現，蘆薈裏面有一種滑溜溜的黏液？這種黏液有高達99.5%為水分，其餘的0.5%為其他營養素，例如維他命B雜、維他命E。維他命B1及B2能有助碳水化合物及脂肪的代謝；維他命B6及B12可以促進身體製造紅血球，使皮膚紅潤；維他命E具有抗氧化功效，能夠預防皮膚老化。而且，蘆薈汁容易滲入皮膚，營養被身體充分吸收。此外，蘆薈含有木質素，有助消炎殺菌，可舒緩暗瘡及經暴曬後的皮膚。

除了外敷美容外，蘆薈更可以食用。食用前，應把味道帶苦的外皮去除，取出果肉，大概烚5分鐘，去除表皮上的大黃素。如攝取過量大黃素，身體會出現肚瀉、過敏等問題。

市面上有許多即食蘆薈產品，例如蘆薈飲品、蘆薈啫喱，內含糖分普遍較高，大家應注意食用份量。一般健康人士均可食用蘆薈，但腸胃較弱的人如小童、長者或患有腸胃炎的人應特別注意，蘆薈或容易引起他們腸胃敏感，嘔吐及肚瀉等等症狀。

食譜一：蘆薈牛乳布甸

材料：

魚膠片 1片

蘆薈肉 約150克,(切粒)

鮮奶 200 毫升

糖 15克

做法：

1.魚膠片用涷水浸軟後，搾走水分，再用熱水座溶備用

2.將糖加入鮮奶，用小火煮至微熱及糖溶化後熄火，拌入魚膠溶液

3.預先將蘆薈肉粒放入小杯中，將液體隔篩倒入小杯內，用保鮮紙包好放入雪櫃，冷藏一晚至凝固即可

食譜二：蘆薈蒟蒻

材料：

蒟蒻粉 約15克

熱水 250 毫升

砂糖 2湯匙

蘆薈粒 適量

做法：

1.蒟蒻粉和糖放入煲中，用熱水攪拌均勻，以中火煮至微滾，關火

2.加入適量蘆薈粒

3.隨即放入杯中，冷藏至凝固，即可

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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