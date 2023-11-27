打卡Cafe｜特色主題Cafe超多打卡位　露營風夠放鬆Vs監倉風夠破格

▲ 特色主題Cafe打卡一流！

很多女生都喜歡放假時相約閨蜜到Cafe吃東西兼打卡，所以香港愈來愈多打卡Cafe，但主題不外乎少女風或文青風，近日就有兩間新Cafe主打另類一點的主題，好讓女生們多一個選擇！

露營主題風Cafe讓人暫時忘卻煩囂

首先是全Camping露營主題風Cafe「GOOCA」登陸啟德新商場AIRSIDE ，令大家可以有一趟野外露營體驗！身處香港這個繁忙都市，忙碌的工作、稠密的空間，能喘息的地方往往變得遙不可及，這間Cafe的氛圍卻可以令人放鬆。

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因為Cafe是以戶外露營為主題，佔地約1200呎，設有50個座位，主要提供西式戶外料理，以輕便及創意為賣點，而餐桌上所用到的餐具、器皿及傢私亦是選用不同的進口戶外品牌，將大自然融入形成一個理想空間，由用餐到環境都有令人置身於戶外露營的感覺。此外，透過食物、用具及傢俬所營造的自然氛圍感，讓人暫時忘卻煩囂，在室內也能享受到露營的氛圍，享受全新的飲食體驗。

監倉主題風Cafe夠另類

另一間Cafe主題更破格，全新的On the Hill分店位於大館內的E館，前身是域多利監獄的E倉，負責人前後花了9個月籌備開店，裝修以黑白灰做主調。

店內保留住監獄的一景一物，兩邊倉門中間擺放著長型吧檯和高椅，一邊監倉位置擺放著多張金屬圓櫈和圓檯，另一邊監倉則是廚房和收銀台位置，而牆身就是冰冷的白色。

最有特色的是取餐時自行從窗口拿取食物，再走入監倉用餐，大家在監倉吃東西時，會否別有一番滋味在心頭？而大家除了可以在監倉內打卡外，亦可以走出大館，在標誌性的紅牆拍照，這裡的確充滿打卡點！

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責任編輯：Kiwi Lee