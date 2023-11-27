【死因研訊】判刑街頭召救護車未被尋獲斃命　家屬質疑救護車搜索7分鐘不果收隊 

▲ 救護總隊目姚忠強出庭作供。（陳曉欣攝）

65歲裝修判頭2017年早上在旺角街頭感到不適，致電999報案中心召救護車，惟他只能交代身處「砵蘭街賣瓦仔嗰度」，未能說出街號，救護車搜索7分鐘不果收隊，判頭於2小時後被途人發現倒臥街頭，最終證實不治。死因庭今(27日)展開研訊，庭上播放報案錄音，死者喘氣稱「好辛苦」及「唞唔到氣」，未能回答街號。接聽報案電話的消防隊目供稱，已向救護員交代死者透露身處的店鋪名稱。死者女兒質疑「7分鐘就收隊，一條生命就咁完」，救護隊目稱曾致電死者及已擴大搜索範圍，並搜尋了10多個街口。

死者賴志超（終年65歲），生前任職裝修判頭，2017年6月16日早上被途人發現倒臥在旺角砵蘭街286號，救護員到場證實死者不治。

▲ 消防隊目（控制）江學智出庭作供。（陳曉欣攝）

女途人鄧婉嫻供稱，當日早上8時半她行經砵蘭街286號，看見死者躺在地上面色發黃，鼻孔噴了很多泡。鄧稱死者身旁有環保袋，起初以為是流浪者，鄧行近看死者後報警，她於警員登記資料後便離去。死者女兒賴曉晴供稱，父親有坐骨神經痛，沒有長期病患，死前一天精神佳，沒有異樣。

▲ 死者賴志超母親及女兒到庭應訊。（陳曉欣攝）

庭上播放死者致電999報案中心的電話錄音，死者在清晨5時57分報案，喘氣稱自己在砵蘭街，稱「我行唔到呀，快啲嚟救我」，死者未能回答接聽的通訊員身處的街號，只稱身在「東成瓦仔嗰度」。

通訊員同時轉駁電話至消防救護通訊中心，接線的消防隊目江學智多次問及死者街號，但死者不斷咳嗽，未能回應，僅能稱在「美光瓦仔」及「砵蘭街賣瓦仔嗰度」，江再追問街號時死者表示「暈暈哋，睇唔到」、「唞唔到氣」，死者其後確認自己在太子，江遂稱會在太子沿砵蘭街找死者。

接聽死者電話的九龍警察電台通訊員陳燕芳供稱，她接到來電時判斷死者需要救護車服務，遂轉駁至消防救護通訊中心加入電話會議。陳承認她可請示上司進行手機定位搜尋，但她當時認為死者清醒，並能表示不適，故沒有請示上司。陳又指，若救護員需要定位報案人位置，她會請示上級。

消防隊目（控制）江學智供稱，他當日在通訊中心負責資源調派工作。江稱在消防處搜尋系統輸入「東成」、「美光」等地點，但找不到地址。江稱，消防處當時沒有手機定位系統，當時亦沒有透過警方協助進行手機定位。江最終調派旺角救護站前往尋找死者，並透過電台通知救護員死者提及「美光」和「賣瓦仔」。

當日搜索死者的救護總隊目姚忠強供稱，他於早上6時02分接到通知出車到太子道西與砵蘭街交界，姚在05分出車，到達後找不到死者，遂擴大搜尋範圍至大南街、白楊街及基隆街等，姚亦曾致電死者，但無人接聽。姚最後在6時17分通知通訊中心找不到死者，停止搜索。

死者女兒質問姚「7分鐘就收隊，一條生命就咁完」，姚稱曾致電死者，亦已擴大搜索範圍。被問到指引有否訂明搜索時間，姚稱沒有，但找不到報案人時會在附近位置搜索，他當時搜尋了10多個街口亦未能發現死者。

時任旺角警區軍裝巡邏小隊警員許文豪供稱，他當日早上約8時半收到電台通知，有人在砵蘭街286號暈倒。許到場發現死者背靠一間店舖鐵閘，神志不清，口吐泡沫，並出現屍斑，皮膚變硬，救護到場後證實死者已死亡。

聆訊明(28日)續。

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記者：陳曉欣