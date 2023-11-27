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收納妙法︱14歲收納師善用12蚊店伸縮棍　教增儲物空間妙法附教學

家事百科 18:05 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

14歲收納師用12蚊店伸縮棍，教大家增加儲物空間！

12蚊店是港媽經常會逛的地方，小家品平靚又實用，原來在店內經常見到的伸縮棍竟然是「收納神器」，日本東京電視台節目《プロの家は凄いはず！》請來年僅14歲的收納整理顧問清水麻帆教授增加儲物空間妙法，她活用伸縮棍，將鞋櫃、浴室櫥櫃等剩餘空間，都可以加以善用，令家居變得整齊企理！

最新影片:

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

清水麻帆來頭相當勁，她是日本最年輕的收納整理顧問，更是日本「伸縮桿研究所」認證的「伸縮桿大師」，她在節目中示範利用12蚊店有售伸縮桿變成收納掛架，再用晾鞋架掛起備用的拖鞋，即可有效活用鞋櫃裡的空間！

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另外廚櫃都會有水槽位，旁邊的空間就會浪費掉，而清水麻帆就教善用2-3支伸縮棍再加膠箱就能變成儲物空間，非常好用，值得港媽參考！

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很多人買了伸縮桿後，都反映有掉下來或無法固定的問題，有可能是你的安裝方法不正確！伸縮桿的長度應預留比置物空間長1至2厘米，然後先固定較幼的一邊，再利用彈弓用力將另一邊推入，即可固定伸縮桿，不易掉落。

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責任編輯:王明芳

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