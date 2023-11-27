AGA東莞站演唱會負傷上陣　江海迦哽咽感激薛凱琪當日賞識

▲ AGA江海迦於東莞舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》演唱會。

AGA江海迦日前於東莞舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》的第二站巡迴演唱會，全場爆滿。AGA今次演唱會更邀請在她創作生涯中一位非常重要的人任表演嘉賓，她就是薛凱琪（Fiona）。

因為在AGA出道當歌手前是位作曲人時，可是創作歌曲3年都未獲任何歌手賞識，直到Fiona聽到《Better Me 》的demo，便向公司表示一定要錄這首歌，結果令AGA成功賣出第一首作曲的作品，而呢首歌亦是她人生中第一首創作嘅歌曲，所以AGA至今仍然很感激Fiona的賞識。

AGA紅館舞台搬到佛山演出 江海迦未婚夫鄭子邦現身力撐

▲ 薛凱琪任AGA江海迦演唱會嘉賓。

憑歌療癒情傷

因此，AGA在台上說：「《Better Me》係我人生中嘅第一首歌，點解會寫？因為失戀囉，第一次失去一段感情嘅時候，我覺得好可惜，就喺度諗究竟自己做錯啲咩呢？每次唱呢首歌，我都會激發自己，勿忘初心，be a better me。我做作曲人嘅時期，3年嚟都無人欣賞我啲歌，即到有一日，零晨3點有人message我，話呢首歌嘅訊息同故事令佢好感動，跟住呢首歌仲好受歡迎，令我覺得原來我都得㗎喎，我都可以寫到歌，非常之多謝你，唱我呢首歌。」

Fiona亦覺這首歌療癒了自己，她在台上對AGA說：「你唔單止係寫到歌，你仲唱到歌，又跳到舞。你原來係因為失戀寫呢首歌，雖然你係愛情上嘅失戀，但我係成個人生都失戀嘅時候，人生呀，個腦呀，好多方面都…..就係因為呢首歌嘅demo 鼓勵咗我。」

▲ AGA江海迦《AGA ONEDERFUL LIVE》演唱會。

與Fiona合唱《Better me》

然後，Fiona續指：「所以我就同公司講我一定要唱呢首歌，其實我當時隻碟係已經夠晒歌，但我都一定要唱。你以為你做一首歌療癒自己嘅心靈，其實你都療癒咗我，同埋幫助咗好多人療癒佢哋嘅心情。我真係好想同你講，我好多謝你。希望你嚟緊可以再作多啲歌，俾多啲正能量我哋。」兩人更首次同台合唱《Better me》，AGA更一度感觸得眼泛淚光。

AGA表示，今次演唱會見到很多熟識的面孔，有很多香港嘅朋友及fans，都組團來支持，而且成都、東莞 、佛山、廣州等地的fans，都有跟著AGA一起走巡迴，所以令她相當開心。

▲ AGA江海迦《AGA ONEDERFUL LIVE》演唱會。

AGA弄傷右腳

另外，日前AGA綵排時，不小心弄傷了右腳，膝頭位置筋腱發炎，非常疼痛。她原本想忍痛完成所有舞步部分，但由於舞台設計呈斜傾角度，加上開場時solo部份有些坐在地上的舞步，會對膝頭蓋做成壓力，故此排舞師特意改動舞步，AGA能順利完成演出。

AGA唱出《一》、《圓》、《Wonderful U》等首本名曲嘅時候，台下觀眾全場大合唱，場面感人。最後AGA與全場觀眾及工作人員拍攝大合照，演唱會圓滿結束。