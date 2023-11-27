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【肺炎支原體】關日華：近一個月本港入院數字為往常2-3倍　難預計回落時間

社會 18:06 2023/11/27

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香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華向TOPick表示，肺炎支原體近期除了於內地，於本港近一個月亦有上升趨勢，入院數字是往常的2-3倍。他解釋，肺炎支原體於本港4-5年會有一次爆發，本港對上一次是於2019年，相信今次出現高峰，是如其他呼吸道疾病一樣，是因為疫情下市民對呼吸道病毒的抵抗力減少。

關日華表示，肺炎支原體的潛伏期約1-3星期，發病期則為兩星期，由於兩者維持的時間均較長，因此部分兒童感染初期仍然活躍，未有出現病徵。他表示，支原體無法如流感一般以疫苗預防，不過接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，可減少多種呼吸道疾病同時出現的嚴重程度。關日華指，暫時未知道這波高峰會維持多久，建議需教導小朋友適當時候戴口罩，但無需要一刀切全民戴口罩。

對於有指服用兩種抗生素，四環素與喹諾酮可能有副作用，包括牙齒發育不全、抑制骨骼生長、小朋友注意力無法集中甚至幻覺。關日華指，這些副作用於研究中屬罕見情況，臨床上沒有看過兒童出現注意力無法集中、甚至幻覺。他指，適量及短時間使用抗生素，對兒童不會有不良影響，相反如不服藥下，嚴重者則有機會因病毒致死。

衛生防護中心截至本月18日的監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續下降，並維持在低水平。不過關日華提到，雖然甲型流感的個案數目回落，不過乙型流感的數目有所回升，市民仍然需保持警惕。

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記者：陳展棋

 

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