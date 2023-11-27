【電費調整】中電撥款2億推社區支援計劃　資助基層電費及推消費券

▲ 中電撥款2億推社區支援計劃，資助基層電費及推消費券。(朱永倫攝)

兩電明日公布來電電費調整，中電今（27日）宣布，透過社區節能基金撥款2億元推社區支援計劃，當中約7000萬將支援基層家庭，如為低收入家庭及劏房戶分別提供每戶600元及1000元電費資助等；亦會撥款5,800萬向58萬合資格家庭派100元中電消費券等。

中電將撥款5000萬推出中電基層家庭電費補助計畫，分別向5萬個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收人家庭及殘疾人士，每戶提供600元的電費資助；以及向2萬個劏房住戶，提供每戶1,000元的電費資助。同時會撥款950萬，改善長者、基層家庭的家居電力安全。另會撥400萬元，向過渡性房屋佳戶提供每戶2,000元的節能電器資助，預計有 2,000 個家庭受惠；以及會撥300萬配合政府的「社區客廳試行計劃」，以資助添置具能源效益的電器及節能相關的學習配套設施等。

中電另將撥款5,800萬，在2024年第二季起，向約 58 萬個低用電量住宅家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶派發100港元的中電消費券，鼓勵市民留港消費。受惠客戶可於約1,000間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券，為期6個月。

中電亦另會撥款7,300萬，協助工商客戶節能減碳，如撥款3000萬，繼續推節能設備升級計畫，資助工商客戶特別是中小企，安裝或更換具更高能源效益的設備，每個合資格的非住宅客戶資助上限為1萬元，大量用電或高需求客戶資助上限則為15萬港元。另亦新推「中電陽光社區計畫」，撥款2000萬資助合資格學校及社福機構安裝太陽能發電系統，每個合資格申請可獲一筆過10萬元資助或整個系統安裝費用8成，以價低者為準。

中電在記者會上多次被追問有關來年電費變動、推社區支援計劃是否變相預告將加電費，以及為何不增加撥款等。中電企業發展總裁莊偉茵僅表示，電費調整明日將在立法會詳細交代，又指基金2019年至今已撥款8億元，有關支援計劃均是因應社會情況、經與地區組織及人士探討而設計出，目的是幫助低層家庭減輕生活開支和推動節能減碳，強調客戶及受惠人士反應正面。

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記者：黃小冰