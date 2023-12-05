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深圳好去處｜深圳親子遊7大推介　玩轉野生動物園+超大型滑雪場【多圖】

親子好去處 10:00 2023/12/05

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

深圳親子遊7大推介，玩轉野生動員園和超大型滑雪場。

【深圳好去處/深圳好去處2023/深圳一日遊/深圳親子遊】臨近聖誕假，相信各位家長都煩惱要帶小朋友到哪裡玩，不如今次走出香港，來一趟深圳遊！深圳近年擁有越來越多親子景點，除了小朋友最愛的主題樂園之外，還有動物園和室內遊樂場，小朋友可以有更多元化的體驗。TOPick下列就為大家整合了深圳7大親子景點！

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1. 深圳野生動物園

深圳野生動物園位於南山區，園區約有60多萬平方米，主要設有3個園區，包括動物園、科普園及遊樂園，小朋友可以近距離觀賞熊貓、獅虎獸、虎獅獸等珍稀動物。園內還有現代化海洋主題公園，以及多項活動及展覽，讓大小朋友同時欣賞及認識各種動物。

地址：深圳市南山區西麗鎮西麗路4065號深圳野生動物園
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2. Lollypet萌寵樂園

Lollypet萌寵樂園是一家「沉浸式體驗」的萌寵主題樂園，在深圳設有兩家分店，均於商業中心，交通十分方便。園區內的動物形形色色，包括袋鼠、草泥馬（羊駝）、梅花鹿、水豚、龍貓等，大部份的動物都可以近距離撫摸和餵食。

筍崗萬象食家店 
地址：筍崗街道筍西社區梅園路75號華潤萬象食家第4層L418B

龍城萬科里店
地址：龍崗大道萬科里3L-01

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3.世界之窗

世界之窗是內地著名的縮微景區，全場佔地48萬平方米，分為八大主題區域，共有130個景點，法國埃菲爾鐵塔、巴黎凱旋門、梵蒂岡聖彼得大教堂等世界著名景點，均仿建得惟妙惟，入場就如環遊世界一圈。

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號
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4.深圳青青世界

深圳青青世界擁有多元化的主題景區，包括侏羅紀公園、蝴蝶谷、瓜果園、陶藝館等，小朋友不但可以從園區中體驗耕種瓜果蔬菜的樂趣，還可以參加陶器工作坊，親手製作陶藝品。

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號
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5. 東部華僑城

東部華僑城由多個主題區域集結於一體的大型綜合旅遊區，其中大俠谷和茶溪谷是核心部分。大俠谷以峽谷自然風光和刺激的水上遊樂項目為主，可以體驗全玻璃觀景台、木質過山車等的遊樂設施；茶溪谷則是一派秀美的田園風光，有濕地花園和茶田，還有以瑞士阿爾卑斯山畔為基礎打造的茵特拉根小鎮。小朋友在園中體驗到刺激的遊樂設施外， 還可以做個「文青」 打卡！

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城

大俠谷探險樂園
請到官方查詢

茶溪谷度假公園
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6. 卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界是深圳最大型的滑雪場，佔地面積約1.2萬平方米，具有滑雪館、滑冰館和綜合服務館。除了體驗滑雪外，場內亦有多種遊樂設施如雪圈滑坡、兒童雪橇等，適合一家大小前往遊玩。

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社
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7.艾尼摩神奇樂園

「艾尼摩神奇樂園」位於深圳觀瀾山水田園旅遊文化園，是深圳市首個佔地10萬呎的戶外無動力樂園。園內設有20多項遊樂設施，包括七彩滑道、地蹦床、飛天城堡、森林魔網、粉紅沙灘等的設施，小朋友可以玩足一日。園内不時還會有小丑扭氣球跟孩子們互動，更會霸王龍巡遊！樂園旁更有被譽為「深圳人的世外桃源」的瀾山水田園景區，山水畫般的景色是打卡必到點！

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地址：深圳觀瀾山水田園旅遊文化園內（東側）
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責任編輯︰王明芳

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