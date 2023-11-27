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【網購騙案】旅議會：4至5間旅社現假專頁　專家籲勿按讚好或追蹤量判斷專頁真偽

社會 18:33 2023/11/27

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香港旅議會主席徐王美倫。（梁偉榮攝）

社交平台Facebook（fb）湧現假冒本地旅行社「東瀛遊」詐騙專頁，旅遊業議會主席徐王美倫表示，有4至5間會員旅行社向旅議會反映同類情況，每間旅行社收到約60至100宗顧客查詢；另有騙徒偽冒學校或團體，向旅社訛稱需要代訂產品，並預先以支票過數，當旅社付款代訂後，騙徒隨即彈票。有資訊科技專家提醒，騙徒或盜取有官方認證的專頁行騙，籲市民不要掉以輕心。

徐王美倫在電台節目中表示，去年9月出現假冒旅行社專頁的情況，由於旅行社在疫情期間同樣有銷售自助餐、演唱會門票等優惠，加上騙徒會標榜是限時優惠，市民在有限時間下容易降低防備，增加受騙機會。她建議市民向旅行社查驗帖文真偽，也要注意航空公司及旅行社是否有在官網澄清。她又指，旅議會已發通告提醒各持牌旅行代理商注意，亦正約見政府相關部門及fb母公司Meta，研究跟進工作。

她補充，除了以假專頁向消費者行騙，亦有騙徒假冒知名學校或團體，向旅行社訛稱需要代訂產品，並預先以支票過數，當旅行社付款代訂後，騙徒隨即彈票。

東瀛遊自8月起，向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，直至日前才獲得「藍剔」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，商業機構要申請「藍剔」，須向Meta提交商業登記證明，但現時改圖技術發達，指該公司是美國企業，亦不是政府機構，難以核實真偽，導致Meta處理「藍剔」申請時間愈來愈長。 

不過他補充，市民不應以讚好或追隨數量判斷專頁真偽，因為部分涉事的假冒專頁達3萬個讚好或有「藍剔」認證，相信騙徒偷取了有官方認證的專頁，再將專頁改頭換面，降低公眾戒心。

TOPick上月初報道 fb 湧現大量假冒本地知名旅行社的廣告，以極低價的旅遊及酒店套票作招徠，如入住半島酒店一晚加4餐，包專車接送及直升機觀光體驗，每位收費僅原價的3%；最少23間旅社受害，詳細即看【下一頁】

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記者：陳麗娜

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