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通靈之王2丨陳懿德加盟首集即出事　德德突然身體不適標汗險暈倒

娛樂 18:40 2023/11/27

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《通靈之王2》主持王嘉慧、梁思浩、陳懿德。（左起）

由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）任主持的TVB節目《通靈之王2》，今明兩晚播出的集數是海選賽，20組參賽者齊集電視城古裝街進行第一個任務，以異能估出現場大型黑幕後的東西。

一班參賽者在黑幕前各有各「發功」，有人拿着法器作法、有人拿着塔羅牌預測，甚至有人行行企企呈放棄狀態，另一個任務，參賽者要講出嘉賓Momo身體哪個地方異於常人。完成海選後，B組的選手將率先再進行比賽，任務是在古裝街「發功」尋回自己的法器。

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《通靈之王2》進行海選賽。

陳懿德狂標冷汗

海選進行時發生小插曲，比賽開始時有參賽者已指現場有靈體，豈料新加盟節目的主持德德拍攝期間突然身體不適，全身狂標冷汗兼頭暈暈，最終要停止拍攝休息。

而更弔詭的是，收音師指德德不適時收音咪亦出現異常，節目中會公開相關聲帶。德德受訪時重提事件時心有餘悸：「人生未試過咁樣唔舒服，嗰陣Feel到自己就嚟暈低，因為當日係第一日工作，唔想拖慢個進度，即刻捉住Cathy諗住頂埋落去，但之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢！」

德德續指思浩當時仍未知她出事：「因為思浩個位置睇唔到我，係有個參賽者突然話你個主持唔得喇，佢先見到我，好彩工作人員趕得切嚟接住我，如果唔係已經仆咗落地，後來我坐低咗休息一陣都好番好多。」

德德感到不適。

思浩教導前輩

講到加入《通靈之王2》及與思浩合作，德德直言心情又驚又喜：「第一輯其實有Casting，但就無緣參與節目，今次終於有機會同思浩合作，好多人知道我同思浩合作，仲搞笑咁叫我同佢夾份買六合彩！我對靈異嘢都有啲驚，事前都有睇師傅同埋買水晶戴。」

德德又很感激思浩教導：「佢係一個好肯教人嘅前輩，佢教我點樣做好主持呢個工作，佢對身邊每個人都好好，同埋對節目嘅要求好高，唔會造假！同埋第一次見到佢時，佢係咁強調自己好惡，但我從來未見過佢惡嘅一面！」

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撰文 : TOPICK柴犬出動

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