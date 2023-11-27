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新聞女王丨佘詩曼主演台慶劇157萬觀眾收看　《亞洲超星團》最高收視19.3點

娛樂 19:09 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《新聞女王》

翡翠台上周（20日至26日）收視出爐，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周首播台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高24.4點（157萬觀眾），位列收視榜首。另外，《亞洲超星團》首播最高收視19.3點（124萬觀眾）。

翡翠台公布上周一至五晚各節目收視，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.6點（145萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.7點（139萬觀眾）；佘詩曼、馬國明主演的台慶劇《新聞女王》最高收視24.4點（157萬觀眾），較上周大升4.6點；劇集《叠影狙擊》最高收視19.7點（127萬觀眾）。

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《亞洲超星團》

至於由李佳芯(Ali)、周吉佩擔任主持的綜藝節目《日本18種住法》最高收視15.3點（99萬觀眾）；《無窮之路III-無垠之疆》最高收視16.5點（106萬觀眾）。

周六晚播出全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，最高收視19.3點（124萬觀眾）；周日晚播出李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視22.2點（143萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視21.1點（136萬觀眾）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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