工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢

▲ 菲傭入屋4個月,經常詐病話自己周身痛,但每次醫生check完之後,都話佢冇問題!

【非常外傭】好的外傭,真的可遇不可求!有港媽日前在網上呻爆,指請了菲律賓公主來港,菲傭入屋4個月,經常詐病自稱周身痛,更試過call救護車入院,而醫生一律指她身體沒問題,卒之他們難頂菲傭的惡行,「豉椒炒魷」對方,僱主更因1個原因炒魷不用賠錢給這名「菲律賓公主」!

該名港媽日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」以「祝請咗佢嘅下一位僱主好運!」,她表示菲律賓公主在今年7月8日到港,來港不足4個月便稱自己全身震、手痛,行不到未能工作,要求僱主終止合約,

佢呢幾個月以來嘅工作表現實在太差,所以老公二話不說就同意佢辭職。

豈料,菲傭突然變卦,要求做身體檢查,僱主諮詢agent同勞工處的意見後,便帶菲傭看多次醫生比較有保障。菲傭向醫生表示身為每一個關節都好痛,醫生都忍不住笑了出來,並同菲傭講『你無事喎,血壓同心跳都好正常喎!』,菲傭聞言即刻要求入醫院做檢查,醫生惟有寫封轉介信給她。

反應一樣

菲傭回到家,即刻入房關門不出來工作,並向港媽表示自己全身痛到震,著港媽替她召救護車入醫院,3個救護員來到與醫生反應一樣,「又係忍唔住笑」,

佢哋話 一聽到係約30歲嘅菲傭就已經知係咩事,仲叫我唔洗擔心佢好快會出院…

當晚7時許,菲傭whatsApp港媽,告知自己入院做x-ray、驗血同驗尿,港媽不虞有詐,打去醫院問清楚菲傭的真實情況,「姑娘話佢無乜嘢,行得走得仲問佢借充電線。」翌日,外傭自稱做完CT Scan,並說醫院會打電話通知港媽關於她的情況,需要做咩treatment。港媽也質疑那有可能這麼快能安排到CT scan?

公主亦好有趣叫我去醫院睇佢,順便帶埋充電線俾佢,明知我要一打二揹住細仔去接大仔放學,請問我係點分身專程送個充電器去醫院呀?

結果港媽等了成日電話,醫院卻沒有打來,等到晚上她就打去醫院詢問,

姑娘話冇幫過公主做任何treatment,亦冇同佢做CT Scan,醫院亦唔會聯絡僱主,除非要做入侵性手術。第三日中午醫院真係打嚟,通知我哋公主乜事都冇可以出院,姑娘仲強調呢三日醫生冇開病假紙俾佢。

菲傭中午出院,但六時多才回到家,她黑面兼一聲不吭走入房然後沖涼,沖完涼又返入房,之後突然走出來向港媽和港爸說,「Do u want me to terminate?」菲傭又想以退為進方法,但港媽立即同意說好,並指菲傭身體不適不能工作,身體要緊!

外傭入房執拾行李,港媽計埋尾數的工資並叫她簽辭職信,怎料菲傭又變節,反指僱主炒她,要求賠錢,

老公話我哋個cam有錄音,係你自己話唔做,仲要已經唔係第一次,watsapp已經講咗一次啦!

報警都唔走

菲傭打電話問軍師教路,還著港媽聽電話,稱電話對方的人是領事館,他們前前後後擾攘近兩個鐘,菲傭不肯簽又不肯走,並要求報警!5個警察上到來聽完整個來龍去脈就勸她快些簽完就走,還向他們透露最近很多工人都玩到好大!

最後警察都勸佢唔掂話佢好嘢,但因為已經十點半我兩個小朋友要瞓覺,所以警察話有唔去,就去勞工處,後目送佢離開。

港媽坦言要求菲傭做簡單的清潔、洗衫同幫忙睇下半歲的幼子, 不用她買餸煮三餐。3三歲大仔返全日,港媽自己接送放學及負責兩個仔飲食,湊訓覺也是港媽自己做!

唔明點解入屋兩星期就已經話膊頭好痛要休息半日,我以為佢拉傷所以帶咗佢去睇醫生,但醫生話佢無事喎!之後每隔幾日就話自己手痛,腳痛,頭痛,帶佢睇咗3次醫生,但每次醫生都話佢無問題。

港媽指這4個月,他們有一個半月不在香港。臨離港前清楚交帶了菲傭的工作,回來後卻發現沒有做過什麼,只是做了表面的清潔,原來菲傭每日都在facebook開live,仲向港媽炫耀有6500個followers可以賺錢。

港媽列出菲傭5宗罪;

1. 我已經講低咗細仔幾點先可以食奶!但公主成日趁我落咗街,唔問我就 自把自為餵細仔 食奶,好幾次因為太飽搞到佢噴返晒出嚟!

2. 公主夜晚竟然用凍水同細仔洗手洗腳洗patpat,搞到佢大喊之後每日夜晚就唔肯再俾公主抱!

3. 成日抱住細仔坐喺sofa度自己瞓著咗!差啲跌咗個仔落地!

4. 星期日放假返屋企唔會沖涼洗頭就上床瞓!每個星期都要請佢出嚟沖涼,但每次都話要休息一陣唔會即刻去!

5. 污糟衫堆積如山,洗完衫放喺度半日都唔晾,噏到臭晒,乾咗嘅衫又唔會收, 然後又晾啲濕嘅喺隔離,沒完沒了。

港媽已為菲傭買了11月21日的機票返菲律賓,但她聽聞日前菲傭已找到新僱主,所以祝下一手僱主好運!

