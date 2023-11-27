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工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢

家事百科 19:24 2023/11/27

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菲傭入屋4個月，經常詐病話自己周身痛，但每次醫生check完之後，都話佢冇問題！

【非常外傭】好的外傭，真的可遇不可求！有港媽日前在網上呻爆，指請了菲律賓公主來港，菲傭入屋4個月，經常詐病自稱周身痛，更試過call救護車入院，而醫生一律指她身體沒問題，卒之他們難頂菲傭的惡行，「豉椒炒魷」對方，僱主更因1個原因炒魷不用賠錢給這名「菲律賓公主」！

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該名港媽日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」以「祝請咗佢嘅下一位僱主好運！」，她表示菲律賓公主在今年7月8日到港，來港不足4個月便稱自己全身震、手痛，行不到未能工作，要求僱主終止合約，

佢呢幾個月以來嘅工作表現實在太差，所以老公二話不說就同意佢辭職。

豈料，菲傭突然變卦，要求做身體檢查，僱主諮詢agent同勞工處的意見後，便帶菲傭看多次醫生比較有保障。菲傭向醫生表示身為每一個關節都好痛，醫生都忍不住笑了出來，並同菲傭講『你無事喎，血壓同心跳都好正常喎！』，菲傭聞言即刻要求入醫院做檢查，醫生惟有寫封轉介信給她。

反應一樣

菲傭回到家，即刻入房關門不出來工作，並向港媽表示自己全身痛到震，著港媽替她召救護車入醫院，3個救護員來到與醫生反應一樣，「又係忍唔住笑」，

佢哋話 一聽到係約30歲嘅菲傭就已經知係咩事，仲叫我唔洗擔心佢好快會出院…

當晚7時許，菲傭whatsApp港媽，告知自己入院做x-ray、驗血同驗尿，港媽不虞有詐，打去醫院問清楚菲傭的真實情況，「姑娘話佢無乜嘢，行得走得仲問佢借充電線。」翌日，外傭自稱做完CT Scan，並說醫院會打電話通知港媽關於她的情況，需要做咩treatment。港媽也質疑那有可能這麼快能安排到CT scan? 

公主亦好有趣叫我去醫院睇佢，順便帶埋充電線俾佢，明知我要一打二揹住細仔去接大仔放學，請問我係點分身專程送個充電器去醫院呀？

結果港媽等了成日電話，醫院卻沒有打來，等到晚上她就打去醫院詢問，

姑娘話冇幫過公主做任何treatment，亦冇同佢做CT Scan，醫院亦唔會聯絡僱主，除非要做入侵性手術。第三日中午醫院真係打嚟，通知我哋公主乜事都冇可以出院，姑娘仲強調呢三日醫生冇開病假紙俾佢。

菲傭中午出院，但六時多才回到家，她黑面兼一聲不吭走入房然後沖涼，沖完涼又返入房，之後突然走出來向港媽和港爸說，「Do u want me to terminate?」菲傭又想以退為進方法，但港媽立即同意說好，並指菲傭身體不適不能工作，身體要緊！

外傭入房執拾行李，港媽計埋尾數的工資並叫她簽辭職信，怎料菲傭又變節，反指僱主炒她，要求賠錢，

老公話我哋個cam有錄音，係你自己話唔做，仲要已經唔係第一次，watsapp已經講咗一次啦！

報警都唔走

菲傭打電話問軍師教路，還著港媽聽電話，稱電話對方的人是領事館，他們前前後後擾攘近兩個鐘，菲傭不肯簽又不肯走，並要求報警！5個警察上到來聽完整個來龍去脈就勸她快些簽完就走，還向他們透露最近很多工人都玩到好大！

最後警察都勸佢唔掂話佢好嘢，但因為已經十點半我兩個小朋友要瞓覺，所以警察話有唔去，就去勞工處，後目送佢離開。

港媽坦言要求菲傭做簡單的清潔、洗衫同幫忙睇下半歲的幼子， 不用她買餸煮三餐。3三歲大仔返全日，港媽自己接送放學及負責兩個仔飲食，湊訓覺也是港媽自己做！

唔明點解入屋兩星期就已經話膊頭好痛要休息半日，我以為佢拉傷所以帶咗佢去睇醫生，但醫生話佢無事喎！之後每隔幾日就話自己手痛，腳痛，頭痛，帶佢睇咗3次醫生，但每次醫生都話佢無問題。

港媽指這4個月，他們有一個半月不在香港。臨離港前清楚交帶了菲傭的工作，回來後卻發現沒有做過什麼，只是做了表面的清潔，原來菲傭每日都在facebook開live，仲向港媽炫耀有6500個followers可以賺錢。

港媽列出菲傭5宗罪；

  • 1. 我已經講低咗細仔幾點先可以食奶！但公主成日趁我落咗街，唔問我就 自把自為餵細仔 食奶，好幾次因為太飽搞到佢噴返晒出嚟！
  • 2. 公主夜晚竟然用凍水同細仔洗手洗腳洗patpat，搞到佢大喊之後每日夜晚就唔肯再俾公主抱！
  • 3. 成日抱住細仔坐喺sofa度自己瞓著咗！差啲跌咗個仔落地！
  • 4. 星期日放假返屋企唔會沖涼洗頭就上床瞓！每個星期都要請佢出嚟沖涼，但每次都話要休息一陣唔會即刻去！
  • 5. 污糟衫堆積如山，洗完衫放喺度半日都唔晾，噏到臭晒，乾咗嘅衫又唔會收， 然後又晾啲濕嘅喺隔離，沒完沒了。

港媽已為菲傭買了11月21日的機票返菲律賓，但她聽聞日前菲傭已找到新僱主，所以祝下一手僱主好運！

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責任編輯：王明芳

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