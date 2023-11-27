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文田一會丨張明偉夥拍葉巧琳與培正學生合作　首擔正演朱栢謙張志敏執導舞台劇

娛樂 19:26 2023/11/27

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張明偉（Aaryn）將於舞台劇《文田一會》中擔正。（受訪者提供）

曾於TVB劇《愛‧回家之開心速遞》憑George一角入屋的張明偉（Aaryn），離巢TVB後有不少新搞作，他接拍過ViuTV劇《＃她和她的戀愛小動作》，亦有份參演電影《超神經械劫案下》和《夜校》。

張明偉即將首度於舞台劇擔正，與葉巧琳、唐曉楓等演出作品《文田一會》，並由朱栢謙、張志敏執導。

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首擔正舞台劇

張明偉跟TOPick分享：「今次是第一次主演舞台劇，挑戰性超級大。跟拍電視、電影不同，沒有NG！加上今次有Jazz Band現場演奏，音樂和戲劇合體。除了演戲外，亦會唱歌、彈結他。」

他笑言：「聽落都抵睇啦！」

至於角色方面，他透露：「我的角色會是一位歌手，但跟我不同之處是經歷上有頗大差別。幸好有導演朱柏謙和張志敏一直助我揣摩角色。」

他又謂：「今次除了一眾演員好拍檔如葉巧琳、唐曉楓等，還有培正中學的學生和舊生演出。他們位位也演得和唱得，看他們的Audition簡直是眼前一亮，希望大家用行動支持和鼓勵年輕的他們啊！」

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（受訪者提供）

現場樂隊伴奏+演唱

舞台劇《文田一會》講述由90年代至今，在太平道、自由道、勝利道、梭椏道四個獨立但又互相交纏的感情故事；七個角色，四種關係，在何文田的生活日常中，交織出段段往事。

《文田一會》將有樂隊現場伴奏和演唱的音樂劇場，屬康文署場地夥伴計劃資助的非牟利演出。《文田一會》主題曲《My Inner Voice》會由張明偉主唱。

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《文田一會》
日期及時間：12月15日（下午八時）、12月16日（下午三時、下午八時）、12月17日（下午三時、下午八時）
地點：葵青劇院演藝廳
編劇：何力高
導演：朱栢謙、張志敏
演員：張明偉、葉巧琳、唐曉楓、張至煒、譚安婷及培正中學學生／校友
購票方法：門票現正於art-mate公開發售。

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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