【婚禮開支】今年新人結婚開支首破40萬元　人情不變酒樓$800酒店$1000

疫情過後，不少新人舉辦婚禮及婚宴已復常，而相關開支亦再創新高。今年雙春兼閏月，加上疫後所有婚禮限制全面解除，今年受訪新人的結婚平均開支升至近42萬元，首次衝破40萬大關，反映新人全面復常舉辦婚禮。其中婚宴酒席平均花費更按年升15%，至17萬元；而禮金中位數今年亦微升至68,888元。不過人情中位數沒有變化，高級酒店及一般酒店分別維持1,500元及1,000元外，酒樓及西餐廳的人情中位數亦維持800元水平。

生活易（ESDlife）今日公佈「2023年結婚消費調查」結果，今年9月至11月期間訪問1,033位於2023至2025年間結婚的新人，了解新人的總開支及消費模式。

政府統計資料顯示，2022年的全年結婚宗數為29,983宗，以2023年首三季結婚宗數作推算，2023年全年結婚宗數約為42,247宗，預期比去年升達41%，仍稍低於疫情前水平。

隨著疫後宴會人數上限、疫苗通行證、口罩令及出入境限制等影響新人籌備婚禮的限制全面解除，調查顯示新人的結婚平均開支繼去年回升後，今年再升9%至港幣419,751元，首次衝破40萬元大關，反映新人已經全面復常舉辦婚禮。

婚宴酒席開支升幅最大 禮金微升

調查顯示，婚禮開支中，最高消費項目仍是「婚宴酒席」，新人平均花費按年升15%，至170,886元，是結婚消費開支預算中升幅最大的項目。

至於禮金中位數由去年68,000元，微升至今年68,888元。調查機構指，反映新人及外父外母定禮金的金額都著重意頭，銀碼取其「順利」及「發」的好意頭，未有為新人增加負擔。

人情中位數不變

今年人情中位數依舊沒有變化，除了高級酒店及一般酒店分別維持在1,500元及1,000元外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數都與往年一樣為1,000元，而酒樓、午間婚宴、酒會及西餐廳人情中位數亦維持於800元水平。至於「邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」及「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的人情中位數則分別維持500元及300元。

人情分配方面，新人表示酒席過後會保留74%人情為己用，而轉交給雙方父母的新人比例則由去年的31%下跌至今年的26%。隨著結婚開支及禮金上漲，但被視為「補貼」的人情價格則無升幅，新人給予父母的人情有減少跡象。新人在分配人情時，建議應好好衡量人情來源、人情用途，或酒席費用由誰支付等再作妥善的安排，最重要是先與雙方家長溝通及商議，以免因人情分配不當而鬧得不愉快。