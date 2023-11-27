【詐騙猖獗】LV時裝秀周四星光大道舉行網上現假門票　警方：屬私人活動勿墮騙徒陷阱

LVMH旗下奢侈品牌Louis Vuitton（LV）將於本周四(30日)在尖沙咀K11 Victoria Dockside獲舉辦2024初秋男裝時裝秀。警方發現有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可憑票參加相關活動，呼籲公眾切勿誤信網上謠言，墮入騙徒陷阱。

警方重申，上述活動屬私人性質，只限受邀請人士參加。主辦單位並沒有向公眾發售門票，而獲邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍。

今次是LV首度於香港舉辦時裝秀，亦是Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams繼6月舉行2024春夏男裝時裝秀後發布的第二個男裝系列。K11 MUSEA將聯合星光大道將尖沙咀海濱改造成時裝秀舞台，預料國際巨星及來自世界各地的知名時尚達人都會來港出席，屆時在K11 MUSEA外的大型屏幕會作實時直播。

新世界發展行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛稱，LV時裝秀備受矚目，有助於進一步提升香港作為中外藝術文化樞紐的地位。期望日後會為本港引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展為國際藝術文化大都會。

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