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【流感】13歲男童感染甲型流感併發休克　留醫兒童醫院情況嚴重

社會 21:52 2023/11/27

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(資料圖片)

一名過往健康良好的13歲男童感染甲型流感（H3）病毒，情況嚴重。

男童於11月21日開始發燒、咳嗽和喉嚨痛，其後曾分別到天水圍醫院及私家醫生求診，今日因徵狀惡化獲安排到香港兒童醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發休克。病人現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

當局提醒2023-24年度季節性流感疫苗接種計劃已展開，中心呼籲市民踴躍接種免費季節性流感疫苗，以應對流感季節。

另外，當局亦公布秀茂坪天主教小學爆發上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。個案涉及24名學生，包括15男九女，年齡介乎6至11歲。他們自十一月四日起先後出現病徵，七人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。

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責任編輯：陳展棋 

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