【珍惜生命】中年漢疑跟妻子吵翻　於深水埗大廈天台危站

深水埗今日午夜（28日）發生企圖自殺案，談判專家須到場，消防要張開氣墊戒備，幸沒人受傷。

事發於凌晨零時許，警方接報指深水埗大埔道232至234號，一男子情緒激動在天台危站。救援趕抵現場並於大廈天台發現男事主，消防員於大廈對出地面張開氣墊戒備，亦有談判專家到場。

約一個多小時之後，談判專家游說男子成功返到安全位置，清醒送往醫院治理。據悉男子早前因感情問題，疑與妻子發生爭執，其後於大廈天台危站。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：吳卓峰