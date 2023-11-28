新城勁爆頒獎禮2023丨候選名單公布　視后有份角逐歌手獎超驚喜

▲ 好勁呀！

視后佘詩曼近日憑TVB台慶劇《新聞女王》「Man 姐」一角人氣高企，各個討論區都洗版式討論此劇，足見劇集深受觀眾歡迎。

阿佘角逐歌手獎

除了電視上奪得好成績，日前《新城勁爆頒獎禮2023》公布設有三項投票，包括「勁爆我撐新人」、「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」、「勁爆我撐歌曲」，當中在「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」中，竟然阿佘都有份角逐歌手獎項，令人意外。

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歌曲合資格入圍

其實阿佘合資格的原因是她去年12月23日推出《前排位置》，紀念自己入行25年，同時答謝多年來所有幫助她以及一班愛錫她的粉絲支持，憑歌寄意，感激陪她走過高山低谷的人。由於出歌的日子剛好是計落新年度的頒獎禮，因此阿佘有份入圍。

當時阿佘表示原定7月推出，但沒想到過程十分困難，最終要12月才可以出街：「要多謝嘅人實在太多太多！有包容我嘅家人、保護我嘅朋友、鍾意我嘅觀眾、為我無條件付出嘅支持者、當然最重要嘅係給我機會及一起共事嘅每一個你！慶幸沿途有你，珍惜你嘅出現，感謝你哋成就了我，永遠給我”前排位置。」

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