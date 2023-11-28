  • 23°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 10:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新城勁爆頒獎禮2023丨候選名單公布　視后有份角逐歌手獎超驚喜

娛樂 10:10 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

好勁呀！

視后佘詩曼近日憑TVB台慶劇《新聞女王》「Man 姐」一角人氣高企，各個討論區都洗版式討論此劇，足見劇集深受觀眾歡迎。

阿佘角逐歌手獎

除了電視上奪得好成績，日前《新城勁爆頒獎禮2023》公布設有三項投票，包括「勁爆我撐新人」、「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」、「勁爆我撐歌曲」，當中在「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」中，竟然阿佘都有份角逐歌手獎項，令人意外。

新聞女王丨佘詩曼主演台慶劇157萬觀眾收看　《亞洲超星團》最高收視19.3點

歌曲合資格入圍

其實阿佘合資格的原因是她去年12月23日推出《前排位置》，紀念自己入行25年，同時答謝多年來所有幫助她以及一班愛錫她的粉絲支持，憑歌寄意，感激陪她走過高山低谷的人。由於出歌的日子剛好是計落新年度的頒獎禮，因此阿佘有份入圍。

當時阿佘表示原定7月推出，但沒想到過程十分困難，最終要12月才可以出街：「要多謝嘅人實在太多太多！有包容我嘅家人、保護我嘅朋友、鍾意我嘅觀眾、為我無條件付出嘅支持者、當然最重要嘅係給我機會及一起共事嘅每一個你！慶幸沿途有你，珍惜你嘅出現，感謝你哋成就了我，永遠給我”前排位置。」

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王x導火新聞線丨視后佘詩曼演Man姐表情到位　梁小冰孤立自己化身霸氣皇阿瑪
12:47 2023/11/27
新聞女王x導火新聞線丨視后佘詩曼演Man姐表情到位　梁小冰孤立自己化身霸氣皇阿瑪
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
12:46 2023/11/27
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
新聞女王丨郭柏妍興奮與佘詩曼合作 　講明不會為丁子朗拉票：只是普通朋友
13:40 2023/11/27
新聞女王丨郭柏妍興奮與佘詩曼合作 　講明不會為丁子朗拉票：只是普通朋友
新聞女王丨Man姐佘詩曼全劇共35個造型　阿佘講錯對白傻笑霸氣全消
15:23 2023/11/27
新聞女王丨Man姐佘詩曼全劇共35個造型　阿佘講錯對白傻笑霸氣全消
新聞女王丨佘詩曼主演台慶劇157萬觀眾收看　《亞洲超星團》最高收視19.3點
19:09 2023/11/27
新聞女王丨佘詩曼主演台慶劇157萬觀眾收看　《亞洲超星團》最高收視19.3點

你可能感興趣

新聞女王x導火新聞線丨視后佘詩曼演Man姐表情到位　梁小冰孤立自己化身霸氣皇阿瑪
12:47 2023/11/27
新聞女王x導火新聞線丨視后佘詩曼演Man姐表情到位　梁小冰孤立自己化身霸氣皇阿瑪
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
12:46 2023/11/27
新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億　成熱搜首位再奪視后眾望所歸
新聞女王丨郭柏妍興奮與佘詩曼合作 　講明不會為丁子朗拉票：只是普通朋友
13:40 2023/11/27
新聞女王丨郭柏妍興奮與佘詩曼合作 　講明不會為丁子朗拉票：只是普通朋友
佘詩曼 娛樂人物職業 娛樂行業 新城電台

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼