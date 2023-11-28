MIRROR成員丨姜濤新歌《岩巉》MV與林思廷再續情緣　姜濤坦言：唔會完全放棄愛情

▲ 姜濤推出新歌《岩巉》，並邀林思廷任MV女主角。

久未推出情歌的姜濤推出新歌《岩巉》，更借用黃偉文（Wyman）的歌詞，分享自己誠心等待真命天子來臨的愛情態度，但姜濤卻不排除，如遇到合適對象，也會像MV裡平行時空的姜濤，勇敢去愛。



《岩巉》由林家謙作曲，但原來已是差不多兩年前的作品，姜濤分享歌曲誕生的經過，說：「大概年幾兩年前聽到林家謙老師呢個曲，一聽就被intro琴聲吸引咗，即刻好想搵Wyman老師填呢隻歌，由佢嘅角度觀察我去寫呢隻歌，所以好Surprise佢用『岩巉』呢個廣東話獨有嘅詞彙，亦好好奇點解佢會咁樣寫我。」

姜濤續稱：「我有問過Wyman老師，佢覺得我對愛情係一個好有耐性嘅人，唔會急於輕易搵另一半，用『岩巉』唔係因為我哋好奄尖，而係我哋真係好誠心去等待完全適合我哋嘅另一半。」

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▲ 姜濤推出新歌《岩巉》。

《岩巉》MV藏彩蛋



今次《岩巉》的MV，其實是《愛情簽證申請》的延續，姜濤再次做回自己，飾演備受注目的藝人，但MV中的姜濤，面對喜歡的人，卻毫不保留地保護對方，愛對方，而MV的故事，姜濤也有給予自己的想法。

他說：「MV係同導演一齊構思，做返喺平行時空裡面嘅姜濤，如果佢真係拍拖會點做呢？當我遇到一個真係好啱嘅人，我會奮不顧身去保護佢，同埋會向大家宣布我好鍾意呢個人。咁啱《愛情簽證申請》MV最尾寫住To Be Continued，仲有個續集未拍，好想自己作品有個完整性，不如今次完成埋佢，當係另一種平衡時空嘅延續。兩個MV入面有好多小細節係可以對得上，希望大家可以發掘到呢啲彩蛋。」

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邀林思廷拍MV

繼上次《愛情簽證申請》MV，今次再次找來林思廷（Tammy）任女主角，姜濤跟對方因《超感應學園》成好友，有對方的加入，也減輕劇組的工作。

姜濤表示：「我哋呢個Project都好趕，要喺好短嘅時間Confirm好多嘢，但Confirm咗係Tammy之後，就慳返好多功夫，實在好多謝佢嘅幫忙。我每次去台灣都會同《超感應學園》呢班Friend見面，一直都有保持聯絡，所以同Tammy冇話生疏咗，所以拍攝過程都好順利，又好開心。」

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不論是《岩巉》的歌詞，還是MV，談的都是誠心等待，勇敢去愛的態度，那麼姜濤又是這種人嗎？

他親自給大家答案：「而家冇話想拍拖住，唔夠膽諗太多嘢，因為自己本身已經有太多事情要處理，所以如果再加多一份愛情喺度，未必處理得到。如果遇到一個啱嘅人，我又唔會完全放棄愛情呢件事，但暫時係事業為先。」