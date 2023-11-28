伸手黨丨黃大仙孕婦偕丈夫推BB車借錢 港男1招測試洞悉真偽

▲ 有港男日前在黃大仙近王仲銘中學附近，發現一對夫婦，男的推住BB車，女的疑似大肚，他們聲稱「冇現金」，周圍問人有冇現金。

【借錢黨/黃大仙/伸手黨】「伸手黨」無處不在！有港男日前在黃大仙遇上一對操普通話夫婦，男的推著BB車，女的疑似有孕，兩人向港男訛稱「冇現金」，逐向港男借錢，港男使出1招測試洞悉真偽，對方馬上現形。

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該名港男日前在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖，他表示事發在11月24日晚上，一對操普通話的夫婦，推住一部嬰兒車，在東頭村啟德河近王仲銘中學附近出現，他們向港男聲稱要搭巴士入大嶼山，

話自己冇現金，問我有冇港幣？我話身上冇港幣，幫唔到你…

港男發現BB車上確實有一個安靜瞓覺嘅BB，而那個女人的衣著是想「扮懷孕中」，他惟免對方真係冇錢搭車，於是立即向他們提議，

我話「我幫你打999呀」！跟住擒擒青走咗喇！

港男為免黃大仙居民中招，事發3分鐘後立即圖文並茂放上網，並呼籲居民及網民「小心！小心！」。而看過貼的網民也紛紛留言，有網民認為該對夫婦是騙子，「呢啲擺明呃錢啦」、「下次遇到，快速離開，咩都冇講」，另有網民提議遇到這些事，「我會送佢上車，幫佢俾錢」、「而家大部份巴士都支援支付寶，微信」。

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責任編輯：王明芳