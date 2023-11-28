  • 24°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 11:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伸手黨丨黃大仙孕婦偕丈夫推BB車借錢 港男1招測試洞悉真偽

休閒消費 10:24 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

有港男日前在黃大仙近王仲銘中學附近，發現一對夫婦，男的推住BB車，女的疑似大肚，他們聲稱「冇現金」，周圍問人有冇現金。

【借錢黨/黃大仙/伸手黨】「伸手黨」無處不在！有港男日前在黃大仙遇上一對操普通話夫婦，男的推著BB車，女的疑似有孕，兩人向港男訛稱「冇現金」，逐向港男借錢，港男使出1招測試洞悉真偽，對方馬上現形。

最新影片推介：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

該名港男日前在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖，他表示事發在11月24日晚上，一對操普通話的夫婦，推住一部嬰兒車，在東頭村啟德河近王仲銘中學附近出現，他們向港男聲稱要搭巴士入大嶼山，

話自己冇現金，問我有冇港幣？我話身上冇港幣，幫唔到你…

港男發現BB車上確實有一個安靜瞓覺嘅BB，而那個女人的衣著是想「扮懷孕中」，他惟免對方真係冇錢搭車，於是立即向他們提議，

我話「我幫你打999呀」！跟住擒擒青走咗喇！

港男為免黃大仙居民中招，事發3分鐘後立即圖文並茂放上網，並呼籲居民及網民「小心！小心！」。而看過貼的網民也紛紛留言，有網民認為該對夫婦是騙子，「呢啲擺明呃錢啦」、「下次遇到，快速離開，咩都冇講」，另有網民提議遇到這些事，「我會送佢上車，幫佢俾錢」、「而家大部份巴士都支援支付寶，微信」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【校園現象】學校書記呻港童慣做「伸手黨」　事事靠父母外傭代勞︰中學小學化
11:02 2023/02/01
【校園現象】學校書記呻港童慣做「伸手黨」　事事靠父母外傭代勞︰中學小學化
【家庭難題】姑仔照顧已故家翁後無業　人妻斥「伸手黨」︰老公要養妹妹一世？
10:28 2023/03/06
【家庭難題】姑仔照顧已故家翁後無業　人妻斥「伸手黨」︰老公要養妹妹一世？

你可能感興趣

【校園現象】學校書記呻港童慣做「伸手黨」　事事靠父母外傭代勞︰中學小學化
11:02 2023/02/01
【校園現象】學校書記呻港童慣做「伸手黨」　事事靠父母外傭代勞︰中學小學化
【家庭難題】姑仔照顧已故家翁後無業　人妻斥「伸手黨」︰老公要養妹妹一世？
10:28 2023/03/06
【家庭難題】姑仔照顧已故家翁後無業　人妻斥「伸手黨」︰老公要養妹妹一世？
家庭關係 網絡熱話 黃大仙區 東頭邨 鑽石山 黃大仙

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼