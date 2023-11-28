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醫療事故｜乳癌女患者接受25次電療　驚悉醫錯健康乳房恐增放射線誘發癌症風險

醫生診症室 11:19 2023/11/28

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乳癌女患者接受25次電療，驚悉醫錯健康乳房，恐增放射線誘發癌症風險。

法國近日發生一宗醫療事故，一名乳癌女患者於當地一間醫院接受放射性治療（俗稱「電療」），惟在進行了25次治療之後，才發現醫生「醫錯乳房」，竟錯把其健康的乳房標記成患處。

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根據《法國電視三台》（France 3 Régions）報道， 法國都爾市（Tours）一名罹患乳癌的女子在Hôpital Bretonneau醫院進行放射性治療，預計全療程共28次，不過在療程進行到第25次時，醫生才發現搞錯左右乳房。

法國國家核安全局（ASN）收到醫院報告後發現，因為診斷報告及患者實際病情不符，揭發醫生標記錯患處，導致醫療人員將健康的乳房當作治療目標。該醫療失誤恐增加女患者罹患放射誘發癌症的風險，延誤治療，更有可能造成癌細胞擴散。

目前醫院正進行緊急補救治療，而該名女患者在得知真相後仍選擇相信醫療團隊，重新展開新的治療療程；法國國家和安全局亦正針對這宗醫療事故進行調查及了解。

非首次發生同類醫療事故

據報道，涉事醫院已非首次發生同類醫療事故，近一年前，醫院為一名女病人進行耳部放射性治療，腫瘤及放射部門也犯了同樣的錯誤，所幸在進行第1次治療後及時發現。而患者在得悉醫療失誤後也感到驚訝，但還是決定繼續於同一醫院展開新一輪療程。

另外，2016年法國另一間醫院亦發生類似事件，一名女患者在接受22次電療後，丈夫發現其乳房上出現異常的紅點，向醫院諮詢後始知院方「搞錯乳房」。目前，法國國家核安全局已就一連串醫院治療失誤展開調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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