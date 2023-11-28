令人心痛︱16歲女生未考上名校 狠父逼沖凍水涼亂剪髮祖母大義滅親揭惡行

「望子成龍，望女成鳳」都是父母的意願，其實孩子平安健康成長已經很好。不過，內地一名父親用自己的標準束縛女兒，因女兒16歲考不上「985」一流名校大學即殘忍家暴，父親亂剪女兒頭髮、捱餓不讓吃飽飯，冬天洗冷水澡、甚至門禁。幸好奶奶及時揭發其惡行，溝通無效後，決定告上法院並申請保護令，才得以救出可憐的孫女。

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根據《星視頻》報導，最高法院發布第二批人民法院反家庭暴力典型案例，該名16歲女學生因未能達到父親期望考上「985」一流大學被安排重考，並從暑期開始接受父親在家親自指導。開學後，父親不僅不讓她到校上課，還殘忍家暴虐待，包括剪亂頭髮、限制其飲食、甚至在冬天強迫她沖冷水澡，並限制她與外界交流。

2022年下半年，奶奶發現兒子的種種惡行，試圖與其理性溝通後無果，尋求協助，向法院聲請人身安全保護令。

内地最高法院在此案例的基礎上解釋稱，父母應當尊重未成年子女受教育的權利，如果父母的行為侵犯了子女的合法權益，未成年子女有權申請人身安全保護令。經法院審理後認為，女兒證實長期遭受家暴，符合聲請保護令條件，接下來禁止父親限制女兒人身自由、剝奪受教育的權利。

根據法院判決的保護令，裁定：

一、禁止被申請人（父親）對申請人（女兒）實施家庭暴力；

二、禁止被申請人限制申請人之人身自由、虐待申請人；

三、禁止被申請人剝奪申請人受教育的權利。

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責任編輯：王明芳