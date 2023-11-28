  • 25°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 13:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

令人心痛︱16歲女生未考上名校 狠父逼沖凍水涼亂剪髮祖母大義滅親揭惡行

育兒資訊 13:24 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

「望子成龍，望女成鳳」都是父母的意願，其實孩子平安健康成長已經很好。不過，內地一名父親用自己的標準束縛女兒，因女兒16歲考不上「985」一流名校大學即殘忍家暴，父親亂剪女兒頭髮、捱餓不讓吃飽飯，冬天洗冷水澡、甚至門禁。幸好奶奶及時揭發其惡行，溝通無效後，決定告上法院並申請保護令，才得以救出可憐的孫女。

最新影片推介：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

根據《星視頻》報導，最高法院發布第二批人民法院反家庭暴力典型案例，該名16歲女學生因未能達到父親期望考上「985」一流大學被安排重考，並從暑期開始接受父親在家親自指導。開學後，父親不僅不讓她到校上課，還殘忍家暴虐待，包括剪亂頭髮、限制其飲食、甚至在冬天強迫她沖冷水澡，並限制她與外界交流。

2022年下半年，奶奶發現兒子的種種惡行，試圖與其理性溝通後無果，尋求協助，向法院聲請人身安全保護令。

内地最高法院在此案例的基礎上解釋稱，父母應當尊重未成年子女受教育的權利，如果父母的行為侵犯了子女的合法權益，未成年子女有權申請人身安全保護令。經法院審理後認為，女兒證實長期遭受家暴，符合聲請保護令條件，接下來禁止父親限制女兒人身自由、剝奪受教育的權利。

根據法院判決的保護令，裁定：
一、禁止被申請人（父親）對申請人（女兒）實施家庭暴力；
二、禁止被申請人限制申請人之人身自由、虐待申請人；
三、禁止被申請人剝奪申請人受教育的權利。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
17:59 2023/11/24
家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
奢侈育兒︱單親媽靠綜緩寧食即食麵　堅持給女兒滿身名牌：要給孩子最好
18:40 2023/11/26
奢侈育兒︱單親媽靠綜緩寧食即食麵　堅持給女兒滿身名牌：要給孩子最好
網絡熱話︱乘客公審攜BB車上小巴阻全車人 網民反轟欠同理心：咁趕時間坐的士
16:55 2023/11/27
網絡熱話︱乘客公審攜BB車上小巴阻全車人 網民反轟欠同理心：咁趕時間坐的士

你可能感興趣

家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
17:59 2023/11/24
家長心聲︱老師罰學生抄三次古文 家長群起發文炮轟香港教育弊病引共鳴
奢侈育兒︱單親媽靠綜緩寧食即食麵　堅持給女兒滿身名牌：要給孩子最好
18:40 2023/11/26
奢侈育兒︱單親媽靠綜緩寧食即食麵　堅持給女兒滿身名牌：要給孩子最好
網絡熱話︱乘客公審攜BB車上小巴阻全車人 網民反轟欠同理心：咁趕時間坐的士
16:55 2023/11/27
網絡熱話︱乘客公審攜BB車上小巴阻全車人 網民反轟欠同理心：咁趕時間坐的士
家庭關係 爸媽心聲 網絡熱話 家庭教育 兒童健康 大學 中國

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）