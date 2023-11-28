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叱咤樂壇流行榜2023丨張敬軒深夜落區派傳單　軒公親解今年高調拉票原因

娛樂 12:07 2023/11/28

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入圍「我最喜愛的男歌手」最後5強的張敬軒，親自落區派傳單拉票。

張敬軒與尹光、姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）一同入圍「我最喜愛的男歌手」最後5強，軒公大戰「三鏡一光」，他未有再如以往般佛系，今年就宣布將會全方位現真身拉票，昨晚（11月27日），他就親自到旺角派傳單，出力為自己爭取每一票！

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張敬軒：呢啲應該係我自己去做

在昨晚約10時20分，軒公開突發拉票IG直播，戴著寫有「4 張敬軒」廁紙彩帶的軒公表示粉絲很投入，自己也覺得必需親身投入於當中才好玩。他感謝在旺角、沙田等5個票站為他拉票的粉絲。

軒公指自己今年高調拉票是有原因，他指：「今年實在係好感動，有一晚我碌IG見到Fans 巴士港九新界巡遊，喺條街度，無論男Fans、女Fans，甚至係有Fans拖男帶女，都喺街上幫我去拉票，你知好多時遇到人派傳單都會比較冷漠，我睇到一幕時覺得好心悒，我作為一個歌手，明明呢啲嘢應該係我自己去做。搞要我啲Fans拋頭露面，我係覺得好內疚。」

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他續說：「所以我覺得自己唔可以再坐喺屋企入面，萬一經過大家嘅努力真係送咗我上台，我覺得我會內疚、愧對大家，所以我覺得要俾啲心機拉票，雖然我依家準備梗澳門演唱會。」

緊接，軒公介紹粉絲製作的不同宣傳單張，當中更有菲律賓語、印尼語的單張，十分貼心。他指在本星期會親身到不同的票站拉票，以運動員精神參與頒獎禮，並笑指希望大家不要拒絕他的單張。

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軒公邀Tyson Yoshi助選

軒公覺得「我最喜愛」獎項是充滿變數，並指自己入選16次只獲獎1次，是需要好好檢討，「可能因為自己之前一路都比較layback，同埋覺得喺咁大競爭嘅樂壇裡面入到5強，對於我嚟講已經好滿足。」

軒公再提到自己今年會現身拉票是受粉絲所打動，皆因拉票活動以往是沒有那麼組織，故無法坐享其成。他又認為歌手應該好好參與遊戲當中，並強調：「有獎與無獎，第二日都係咁過，都係重新歸零，但有獎對於我、支持我嘅人、團隊、屋企人都係一件好開心、好開心嘅一件事。」他又指如成功奪獎，會與團隊成員一同上台。

在直播期間，Tyson Yoshi也有份看直播，軒公順勢邀請他任助選團，並指為對方準備了一件背心，更搞笑地要求對方「真空」。

Tyson Yoshi曾任張敬軒演唱會嘉賓。

軒公落區拉票

直播至一半，軒公與身在旺角街頭拉票的粉絲們進行連線直播，粉絲指路人相當踴躍支持，又指會留至單張派發完畢，後來他指自己在完成直播後會「落區」拉票。

他分享心聲：「每一次演唱會都會令我諗自己要喺音樂上自己要做返咩，都想講作為叱咤樂壇我最喜愛男歌手5強嘅候選人政綱，會全力做好唱片、為本地獨立音樂人提供國際級錄音水準。」

軒公派傳單，十分落力！（影片截圖）

軒公稱自己現時會拍網上節目、在IG搞GAG，是希望可以在苦悶的生活中帶開心給大家。

從網上的片段所見，軒公親自現身旺角街頭派傳單，「一月一嘅推我上叱咤台，多謝晒，請支持我，投我寶貴嘅一票。」軒公所到的地方也人山人海，更有粉絲發現他手製彩帶的字是左右倒轉，他也耐心地回應：「直播時播出嚟，依家影相影出嚟咪啱。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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