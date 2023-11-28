認知障礙症丨68歲布斯韋利士患失語症息影逾年半　與家人慶祝感恩節近況曝光

▲ 布斯韋利士妻子Emma Heming分享慶祝感恩節家庭照。（IG圖片）

68歲荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis），於2022年3月突然宣布息影，其家人證實他罹患失語症（Aphasia），已經影響到認知能力，消息震驚各界。布魯斯威利家屬當時發聲明指出：「布斯韋利士的狀況已有改善，我們現在有了更具體的診斷，是額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia, 簡稱FTD）。」

【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症 家屬證實：已影響他的認知能力

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患病後近況曝光

布斯韋利士上周四（11月23日）與家人慶祝感恩節，其妻子Emma Heming分享一張家庭大合照，見到除了家庭成員之外，布斯韋利士前妻狄美摩亞（Demi Moore）亦有出席聚會，畫面溫馨滿載。

患病後甚少公開露面的布斯韋利士，可見其精神狀況甚佳。Emma Heming留言寫道：

I’m grateful and thankful to know this kind of love 🤍🧡

Wishing you all a Happy Thanksgiving 🍁🧡

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此外，女兒Scout Willis亦在社交網站分享與布斯韋利士的影片，片中她牽著爸爸的手，戴上冷帽的布斯韋利士雖然面無表情，亦沒有看著鏡頭，但可見其精神狀況甚佳。

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現年68歲的布斯韋利士在1980年代參演人氣電視節目《兼職》（Moonlighting）出道，在1988年憑電影《虎膽龍威》奠定動作巨星地位，動作片外，他另一主演懸疑驚嚇片《鬼眼》（The Sixth Sense）同為經典電影。

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