  • 24°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 11:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

認知障礙症丨68歲布斯韋利士患失語症息影逾年半　與家人慶祝感恩節近況曝光

娛樂 11:22 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

布斯韋利士妻子Emma Heming分享慶祝感恩節家庭照。（IG圖片）

68歲荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis），於2022年3月突然宣布息影，其家人證實他罹患失語症（Aphasia），已經影響到認知能力，消息震驚各界。布魯斯威利家屬當時發聲明指出：「布斯韋利士的狀況已有改善，我們現在有了更具體的診斷，是額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia, 簡稱FTD）。」

【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症　家屬證實：已影響他的認知能力

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

患病後近況曝光

布斯韋利士上周四（11月23日）與家人慶祝感恩節，其妻子Emma Heming分享一張家庭大合照，見到除了家庭成員之外，布斯韋利士前妻狄美摩亞（Demi Moore）亦有出席聚會，畫面溫馨滿載。

患病後甚少公開露面的布斯韋利士，可見其精神狀況甚佳。Emma Heming留言寫道：

I’m grateful and thankful to know this kind of love 🤍🧡
Wishing you all a Happy Thanksgiving 🍁🧡

點擊圖片放大
+5
+4

此外，女兒Scout Willis亦在社交網站分享與布斯韋利士的影片，片中她牽著爸爸的手，戴上冷帽的布斯韋利士雖然面無表情，亦沒有看著鏡頭，但可見其精神狀況甚佳。

【動作巨星】布斯韋利士失去語言及閱讀能力　老友無奈：他不再開口說話

現年68歲的布斯韋利士在1980年代參演人氣電視節目《兼職》（Moonlighting）出道，在1988年憑電影《虎膽龍威》奠定動作巨星地位，動作片外，他另一主演懸疑驚嚇片《鬼眼》（The Sixth Sense）同為經典電影。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金草莓獎】布斯韋利士主演必屬爛片　欠自知之明慘變垃圾片影帝
18:21 2022/02/16
【金草莓獎】布斯韋利士主演必屬爛片　欠自知之明慘變垃圾片影帝
【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症　家屬證實：已影響他的認知能力
09:14 2022/03/31
【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症　家屬證實：已影響他的認知能力
67歲布斯韋利士證實患認知障礙症　家人：也是一種解脫
10:22 2023/02/17
67歲布斯韋利士證實患認知障礙症　家人：也是一種解脫
【動作巨星】布斯韋利士失去語言及閱讀能力　老友無奈：他不再開口說話
12:19 2023/10/16
【動作巨星】布斯韋利士失去語言及閱讀能力　老友無奈：他不再開口說話

你可能感興趣

【金草莓獎】布斯韋利士主演必屬爛片　欠自知之明慘變垃圾片影帝
18:21 2022/02/16
【金草莓獎】布斯韋利士主演必屬爛片　欠自知之明慘變垃圾片影帝
【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症　家屬證實：已影響他的認知能力
09:14 2022/03/31
【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症　家屬證實：已影響他的認知能力
67歲布斯韋利士證實患認知障礙症　家人：也是一種解脫
10:22 2023/02/17
67歲布斯韋利士證實患認知障礙症　家人：也是一種解脫
動作片 荷里活 娛樂行業 健康問題 家庭關係 認知障礙症 社交平台 演員

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間08:05）
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼