認知障礙症丨68歲布斯韋利士患失語症息影逾年半　與家人慶祝感恩節近況曝光

68歲荷里活動作巨星布斯韋利士(Bruce Willis),於2022年3月突然宣布息影,其家人證實他罹患失語症(Aphasia),已經影響到認知能力,消息震驚各界。布魯斯威利家屬當時發聲明指出:「布斯韋利士的狀況已有改善,我們現在有了更具體的診斷,是額顳葉認知障礙症(Frontotemporal Dementia, 簡稱FTD)。」

【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症 家屬證實:已影響他的認知能力

最新影片推介:蔣祖曼專訪

患病後近況曝光

布斯韋利士上周四(11月23日)與家人慶祝感恩節,其妻子Emma Heming分享一張家庭大合照,見到除了家庭成員之外,布斯韋利士前妻狄美摩亞(Demi Moore)亦有出席聚會,畫面溫馨滿載。

患病後甚少公開露面的布斯韋利士,可見其精神狀況甚佳。Emma Heming留言寫道:

I’m grateful and thankful to know this kind of love 🤍🧡

Wishing you all a Happy Thanksgiving 🍁🧡