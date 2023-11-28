長短腳之戀丨李亞男受傷入院過難忘生日　王祖藍帶兩女陪愛妻慶生

▲ 壽星女李亞男（Leanne）不幸受傷。

2005年國際華裔小姐競選冠軍李亞男（Leanne）近日39歲生日，李亞男原定於今年生日與丈夫王祖藍一起到泰國旅行，甜蜜過重要時刻。

可惜事與願遺，李亞男不幸拉傷後背，須由王祖藍送她入院接受治療，並於醫院內渡過生日。

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李亞男受傷亦感恩

負傷的李亞男從不幸中感恩，她於受傷期間除了獲丈夫體貼照料外，亦獲兩位女兒Gabrielle和Hayley送上生日蛋糕，陪伴媽媽慶祝生日。

李亞男於IG分享影片紀錄這次的生日，並謂：

今年過了一個

"特別"又難忘的生日

幸好有家人們在身邊

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四口之家溫馨幸福

李亞男和王祖藍是圈中出名的「長短腳之戀」，不過二人由相戀初期已表示心靈交流和溝通方面絕佳，高度並不影響二人的愛情。

二人於2015年的情人節修成正果，步入教堂舉行婚禮，及後於迪士尼樂園設童話婚宴。

婚後二人努力造人，並於2018年及2020年先後誕下女兒Gabrielle及Hayley。

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