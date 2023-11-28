一氧化碳中毒丨露營燒炭取暖一氧化碳中毒　40歲母身亡雙胞胎女兒昏迷

▲ 母女3人露營帳篷內燒炭取暖致一氧化碳中毒。

踏入秋冬，不少人都會郊遊、露營。不過台灣近日發生一宗意外，一名40多歲媽媽帶同一對雙胞胎女兒露營，由於入夜天氣驟降，母女3人在帳篷內燒炭取暖，結果翌日被發現陷入昏迷，懷疑是一氧化碳中毒，母親送院後證實不治，2名女兒經搶救後已經恢復意識，詳細意外原因仍有待警方進一步調查。

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根據台灣媒體報道，該名羅姓母親於上周六（25日）帶同2名年約12歲的雙胞胎女兒，前往新竹縣尖石鄉一個民宿的露營區露營，由於入夜後氣溫降至不到10度，一家三口決定將炭盆搬到帳篷內取暖。

翌日早上，民宿老闆見3人沒有吃早餐，以為她們仍在休息，便沒有打擾；惟直到下午，3人仍沒有動靜，遂與其他營友到帳篷內查看，結果發現母女3人疑一氧化碳中昏迷，於是立即報警求助。

消防救護人員到場時，羅母已經沒有生命跡象，而兩名女兒經救護車送院搶救後恢復意識，初步判斷是一氧化碳中毒，現時正留院觀察，並由外公接手照顧，據悉她們尚未知母親已離世的消息。

▲ 3人將炭盆搬到帳篷內取暖。（華視新聞資訊台截圖）

衞生署：可於數分鐘內失去知覺及死亡

根據本港衞生署的資料，一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如汽油、木材和天然氣）而產生的副產品。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%， 也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。一氧化碳經肺部吸入， 藉血液運送到身體每個細胞。一氧化碳能降低血液運送氧氣的能力，更重要是它能阻礙細胞運用氧氣產生能量， 繼而導致身體器官（特別是腦部和心臟）缺氧受損。

常見可能積聚高濃度一氧化碳的地方

室內

在通風不良的工作場所、家居或食肆使用有故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭

在通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

室外

近道路交滙處或有交通擠塞的地方

近工業廢氣排放口

一氧化碳中毒症狀

一氧化碳中毒的嚴重程度取決於不同因素，例如曝露時間的長短和吸入一氧化碳的濃度。

低濃度一氧化碳中毒：可能出現包括頭暈、頭痛、疲倦和噁心

於高濃度一氧化碳中毒：可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣