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許濤向員工發信點名讚台慶劇《新聞女王》　加快發展合拍劇：展現TVB在內地市場影響力

娛樂 10:53 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《新聞女王》

電視廣播 （TVB） 宣布擬重組電視廣播及電商業務，當中計劃合併「J2台」及「無綫財經體育資訊台」、合併「士多」和「鄰住買」。

行政主席許濤向員工發信，指該兩項重大的營運重組，將無可避免影響公司的人員結構，約300名員工崗位將會受到影響。

同時希望能堅持進一步改革以適應市場變化，同時點名大讚佘詩曼主演台慶劇《新聞女王》取得理想收視，而未來將大力發展合拍劇。

新聞女王丨佘詩曼主演台慶劇157萬觀眾收看　《亞洲超星團》最高收視19.3點

TVB行政主席許濤。

加快發展合拍劇

另外，他在信中提及合拍劇和同步劇的表現良好，更點名近日成熱話的台慶劇《新聞女王》，指該劇取得首集最高開的TVB劇集收視點23.4，而且收視繼續上升，在香港平均每分鐘觀眾人數超過150萬人，在內地優酷熱度排名第一，豆瓣評分取得本年度港劇最高的8.2分。

許濤並透露在內地的同步、合拍劇的業務會繼續加快發展，現在就有5部同步、合拍劇正在拍攝，包括《法證先鋒6倖存者的救贖》、《反黑英雄》、《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》。

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以下為信函全文。

各位同事：

在這幾年間，電視廣播有限公司（TVB）成功地在節目內容及營運上進行了重大改革。隨著今年初防疫措施解除，我們的業務在多個領域都取得了重大突破，其中以香港的廣播業務，數字媒體業務和內地業務尤為突出。

在2023年第三季度，我們的免費電視廣告業務呈現上升趨勢，翡翠台平日黃金時段的電視廣告平均價格相對於去年第三季度達到46%之升幅。不少香港及跨國藍籌企業客戶經過疫情和黑暴事件的3年後重新回歸TVB。同樣地，今年第三季度來自myTVSUPER平台的數碼廣告收入也同比增長了16%。現時myTVSUPER 已成為全港OTT平台的領導者。我們的電視廣告業務持續恢復，數字廣告業務迅速增長，TVB目前擁有全港電視觀眾80%的份額，這都是值得我們驕傲的成績。

在數字平台業務上，近年TVB積極將傳統電視融入多元數字平台，現時Facebook的追隨者人數已達到本地電視媒體的第一位（189萬），TVB的社交媒體每月活躍用戶超過1600萬，於中國內地社交媒體平台相關帳號的追隨者總數已超過1.12億。我們一年一度的《萬千星輝賀台慶》和《香港小姐》，今年破天荒地通過淘寶平台在內地直播，進一步擴大了TVB節目在內地新媒體平台上的觀眾。在這個數字媒體爆發的時代，只有與時俱進，才能保持競爭優勢。這亦顯示了我們過去兩三年內透過加強內容、重組運營及發展數字平台，成功地扭轉傳統香港電視業務營運模式單一的局面。

在內地業務上，今年合拍劇和同步劇的表現非常亮麗。同步劇《隱形戰隊》是今年首三季最高總收視的劇集，香港平均每分鐘觀眾人數超過140萬人，在內地優酷同步播出，也取得了優秀的表現，鎖定了愛看警匪動作懸疑類港劇的核心用戶。而新鮮出爐的合拍劇《新聞女王》在本年度劇集中，取得首集最高開的TVB劇集收視點23.4，收視繼續節節上升中，在香港平均每分鐘觀眾人數超過150萬人，在內地優酷熱度排名第一，豆瓣評分取得本年度港劇最高的8.2分。我們在內地的同步、合拍劇的業務會繼續加快發展，現在就有五部同步、合拍劇正在拍攝中，包括《法證先鋒6倖存者的救贖》、《反黑英雄》、《企業強人》、《巾幗梟雄之懸崖》和《黑色月光》。公司很多台前幕後的同事們都正在為這些項目日以繼夜地忙個不停。我代表公司對所有正在創作和拍攝工作中的同事表示感謝。你們充分展現了TVB在內地市場的影響力，以及我們團隊的製作實力。劇集製作預計將在2023年第四季度開始為TVB帶來明顯收入，這將會是我們努力工作的成績。

然而，這個翻身的過程還沒能停下來，為了在媒體數字化的變局中能夠保持TVB在市場上的領導地位，我們必須繼續進行結構調整。因此，我們決定將5組頻道的營運方式調整，將現有的「J2」及「財經體育資訊」頻道重組合併為一個全新的綜合頻道「TVB＋」。TVB+將會以融入數字媒體平台互動的新模式，提供更多元化的娛樂、體育、財經和資訊內容。整個頻道的設計將更深度地與TVB各數字媒體（包括社交平台帳號及 myTVSUPER 等OTT平台）和電商矩陣結合。利用數字平台的互動和即時性，提供更多的內容，資訊和功能給觀眾，與觀眾實現更深層次的流量互動。TVB+每一個節目的設計都會以與數字媒體平台用戶的互動為重要的目標。

我們相信，通過頻道調整，TVB也能夠更加全面地為我們的廣告客戶提供高效的廣告服務。

我們預計，這項頻道調整將為公司節省1億港幣的年度營運成本。

電商業務方面，為了要實現高質量的可持續增長，我們不能依賴封閉的電商平台和價格驅動的銷售模式。因此，我們決定將「士多」和「鄰住買」的兩大客戶群結合，採用一站式的平台銷售策略，全方位推動閃購模式和直播帶貨的發展商機。「鄰住買」將會充分利用TVB的優質內容和流量，打造一個結合娛樂、資訊和銷售的跨平台、全渠道的產業系統，服務香港用戶。同時，我們與內地淘寶和抖音號展開直播電商業務，以提高「鄰住買」的品牌知名度並吸引更多的跨境跨平台的消費群，從而實現更大的收益。

以上的電商平台的合併優化策略，將為公司節省5,000至6,000萬港幣的年度固定成本。這個新的綜合電商策略，不僅強化「鄰住買」的競爭力和盈利能力，同時也為客戶提供更省時的購物體驗。

整體來說，我們預計這個營運戰略，將在未來3-5年內為「鄰住買」帶來顯著的獨立GMV增長。

為迎接未來發展，以上兩項重大的營運重組，將無可避免地影響到公司的人員結構，大約300名員工崗位將會受到影響。這是因為我們希望能堅持進一步改革，以適應市場的變化和挑戰。我們正為TVB繪製一張新的發展藍圖，優化資源的同時，更專注於未來多元業務的發展，實施一種可持續的成本管理策略來營運。在這個變革的時刻，TVB的每一位成員必須繼續為觀眾及用戶提供優質的跨平台娛樂，新聞及資訊內容，並確保TVB順利地進入更具前瞻性的業務模式。

感謝大家為TVB所作的一切貢獻，期待共同創建充滿希望的未來。

謝謝大家。

行政主席

許濤

2023年11月27日

撰文 : TOPick柴犬出動

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