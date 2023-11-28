湯馬戀丨湯洛雯爆馬國明下禁咀令　 透露對方原來唔識用洗衣機

▲ 原來馬明係咁嘅！

即將成為人妻的湯洛雯日前出席婚假服務頒獎禮，靚湯接受傳媒訪問指為了婚禮成為精明師奶，經常講價：「我會問可唔可以平啲，馬國明覺得係一筆小數目，我就覺得慳埋可以去多次旅行。」又指與對方有共識，不可為籌備婚禮而吵架。

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婚禮何時舉行？

靚湯指由於雙方父母年紀老邁不宜飛太遠地方，故她和馬明選擇了一個亞熱帶地方舉行婚禮，但就沒有透露婚禮何時舉行，只表示聖誕節依然會在香港度過。

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爆馬明佔有欲強

談到近日播出的《新聞女王》中，馬國明與何依婷在後樓梯激咀，靚湯表示有收看該幕，並覺得很好笑，絕無呷醋，又指雖然馬明在劇中很花弗，但真人絕對不是這樣，亦對對方拍親熱戲沒有太大感覺。

不過靚湯則爆馬明佔有欲強，介意她拍咀戲，更甜笑表示：「我寧願佢係咁，好過佢唔在意我。」

另外，談到馬明閒時會幫手處理家務，果然是絕世好老公，對此靚湯大讚對方會幫手洗碗和洗衫，並爆出原來馬明以前不懂用洗衣機，現在與她一起住後，變成家務能手。

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