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食不安心丨連鎖快餐店食煲仔飯　瓦煲突一分為二裂開網民懷疑2大原因肇禍

食用安全 12:29 2023/11/28

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連鎖快餐店食煲仔飯，瓦煲突一分為二裂開網民懷疑2大原因肇禍。

天氣凍，最適宜食煲仔飯！不過，近日有女網民於本港一間連鎖快餐店食煲仔飯時，卻發生不快事件，因為食至煲底飯焦時，瓦煲竟毫無先兆地一分為二裂開。她更指同樣情況，去年亦有發生。事件曝光後，瞬即成熱議，有人認為是餐廳「粗用」所致，不過亦有人認為可能是事主用匙羹時，太大力所致。

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女事主於Facebook群組「食在元朗」上載圖片，只見已裂開的傳統瓦煲，入面的飯菜已將近吃光，只餘少量飯焦黏在煲底，裡面亦擺放著一隻銀色的匙羹。女事主更寫道，類似事件已非首次:

同樣既事情又再次發生，去年一次剛剛又再一次。

女事主食煲仔飯時，驚見瓦煲一分為二裂開。(FB圖片)

事件曝光後，瞬即成熱議，不少網民認為是餐廳「粗用」瓦煲所致，「沙煲本來就易爛」、「快餐店邊有咁多人手搞咁多野，而且猛火一煮，爛嘅成數都幾高」、「餐廳使用率高容易老化」、「其實係用薄煲又日日熱脹冷縮所以物料壽命變相縮短」；不過有網民亦認為是事主用匙羹時，疑太大力敲破所致，「拎咗個匙羹當係鋤頭喎」。

事實上，坊間一直有不少瓦煲保養教學，當中主要有3大要點:

  • 1. 塗油在新煲表層，然後注入小量清水，慢火燒一段時間，令瓦煲減少裂紋機會。
  • 2. 新煲買回來後要用清水蓋過頂浸一晚，然後再用食油薄薄塗在煲底外面，然後自然風乾。
  • 3. 瓦煲須切忌干燒，即使煲湯煲粥後，勿立即放在地上，最好都是用隔熱墊，避免因冷熱驟變而破裂情況。一些食店更會用鐵線來箍住瓦煲，使其煲瓦爆裂的幾率減低。

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責任編輯：羅嘉欣

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