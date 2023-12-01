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校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚園50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

升學教育 07:00 2023/12/01

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校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

幼兒階段是學習語言的黃金時期，愈早開始學習新語言，思維和適應力有更好的發展。圓玄學院幼稚園校董會決定由本學年起，調撥1000萬元，連續3年在會屬5所圓玄幼稚園推出「全新英語教學方針」，將英語從課本層面，提升至生活應用之上，除了增加外籍教師人數，每日英語課時佔總課時五成或以上外，學校亦將英語融入不同的學習領域，透過全方位的英語環境和大量的英語互動學習，提升幼兒自然運用英語的能力和自信心。

校長和學生關係融洽。（陳慧安攝）

優秀師資團隊 確保教學質素

為令學生有效學習英語，良好的英語環境必不可少。圓玄學院轄下5間幼稚園，在師資方面，十分嚴謹，外籍老師除必須具備國際英語教學資格及專修兒童英語的專業外，還要經過面試及試教等，以確保其教學能力和音準；而本地老師亦需要接受幼兒英語教學培訓，以便與外籍老師共同協作。

圓玄學院轄屬幼稚園顧問校長黃秀嫺表示，希望學生在語言學習黃金時期，可以更好地掌握英語，除了課本上的學習，更能自信地應用於生活之中。為此，英語的互動學習就更為重要，所以現時每間圓玄幼稚園的外籍老師人數，增至3至4人，令學習時間上，每日半日班學生最少有1小時30分鐘與外籍老師學習及互動，即佔最少一半的上課時間；全日班則有超過兩小時互動時間。

「主題為本」創造真實英語環境

在課程的規劃方面，圓玄學院轄下5間幼稚園將英語教學融入學校整體課程中，並貫徹「從遊戲中學習」及「主題為本」的方針，營造有意義而真實的英語環境，將英語融入各學習主題及其他音體藝等學習領域中，讓小朋友享受學習英文的樂趣。各校於每個學習主題，安排中英文圖書各一本，配合英語主題書及Jolly phonics，以豐富及擴展主題和英語的學習。

黃秀嫺校長指出，學校在課程設計上，亦配合幼兒的學習特徵，愛玩、愛動手參與和充滿好奇心，所以每一個學習主題均會融入不同的學習領域之中，例如體能、音樂、藝術和探究等活動，讓學生「從遊戲中學習」。她舉例指，學校按主題，有不同的音樂、唱遊、戲劇形式的多元化學習活動，而音樂和身體律動是很好的媒介，幫助小朋友記憶，亦有助掌握英語發音和節奏。

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5校亦設計了不同的英語探索體驗活動，能培養學生在日常生活中，自然運用英語。圓玄幼稚園外籍老師Mr. Jake表示，學校多元化及生活化的英語活動，包括烹飪、角色扮演、做手工、戶外活動等，可提升學生的學習經驗，並更有自信地說英語。他舉例指，透過烹飪活動，由認識食材、超級市場購物，以至烹飪過程，學生可以學到不同的生活英語，並且可以回家跟家人分享，令英語學習和運用更深刻。

互動學習  培養英語自信

此外，學校亦透過不同的互動學習，培養學生運用英語的自信心。例如經常提供個人或小組的分享，培養幼兒的說話能力，同時培養幼兒面對其他人表達自己意見的勇氣；而在每一次生日會或節日活動，讓學生互相表演，透過大家互相欣賞，學習去欣賞別人，與及培養自信心。

黃秀嫺校長表示，在互動學習的過動中，可以讓熱情主動的學生，帶動較安靜的學生參與分享，令每個學生不論在英語學習，或自信心方面，均有所提升。

為提升學習英語的趣味和動力，五校均會於周六為學生提供學費相宜英語興趣班，並由外籍英語老師任教，包括為K1學生提供英語Lego興趣班，透過英語故事及一系列趣味的Lego，配以兒歌及多元化活動，讓幼兒在活潑及生動的英語環境中學習。

至於K2及K3學生，則開設劍橋英語興趣班，讓K2及K3學生選修劍橋英語課程YLE - Test-Starters，學生及後可參加英語能力評估，按能力編入合適的課程，外籍英語老師會按學生的能力，建議學生報考有關機構舉辦之劍橋英語考試。

學生英語表達能力高

透過全方位的多元英語學生，圓玄幼稚園5校的學生，英語表達能力、主動性、互動性和信心等，均與中文學習相同。圓玄幼稚園(平田邨)就讀的K3學生李蘊澄，家中英語學習支援不多，入讀K1時只認識簡單英文字，但經過學校的多元化英語教學，她升上K2時，已培養出對英語的濃厚興趣，會在家中自己說英語，主動朗讀學校的書本，並開始多看英文影片和書籍。現時，李蘊澄會主動與外籍老師溝通，較難的詞彙或完整句子都能表達出來，能自信地將英語運用於日常生活之中。

黃秀嫺校長指，在國際化時代，大家都認同從幼兒階段就需要學習英文，所以圓玄學院幼稚園校董會決定由本學年起，調撥1000萬元，連續3年在會屬5所圓玄幼稚園推出「全新英語教學方針」，繼續推動和優化學生的英語學習之旅，以幫助學生建立對英語的興趣和能力，為未來英語發展打下良好基礎。

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記者：胡藹玲

家庭教育 幼稚園

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