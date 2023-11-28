男人最痛｜健身男日飲3升水仍腰痛血尿患腎石　醫生揭1飲食習慣惹禍

▲ 台灣一名有健身習慣的男子每日和2至3升水仍生腎石，醫生揭1個飲食習慣惹禍。

要預防腎結石除了多喝水外，適當的飲食習慣亦十分重要。台灣一名男子平日有健身習慣，每日飲水量亦達到2至3公升，卻在約一個月前開始離奇腰痛，甚至出現血尿症狀。男子求醫後發現患上腎結石，而醫生就指出，他之所以患上腎結石，全因一個飲食習慣引致。

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台灣馬偕醫院泌尿科主治醫生陳鈺昕近日在個人Facebook專頁上分享病例，表示該名男子受腰痛困擾將近1個月，最初以為是健身動作不當而導致，因此置之不理。然而他卻在某天腰部突然劇痛，幾乎直不起腰，並且出現血尿症狀，於是趕緊求醫。

陳鈺昕替男子進行檢查後，發現他的腎臟內有多顆結石，甚至還有一顆掉進輸尿管造成堵塞，導致腎臟積水。由於男子生活習慣良好，每天攝取的水份都有達到成人標準，甚至更多，因此陳鈺昕又進行更詳細的問診，才發現其問題在於飲食習慣。

原來該名男子因為追求好身材，每次運動後都會攝取大量蛋白質，除了肉類之外更會補充乳清蛋白，結果弄巧反拙，意外促成腎結石的生長。陳鈺昕解釋，足夠的蛋白質有助於肌肉的生成及修復，但大量的蛋白質同時會讓尿液呈現過酸，容易增加尿路結石的發生率；另外，蛋白質在吸收過程中亦容易產生結石離子，導致尿液中的結晶慢慢集合，形成結石。

陳鈺昕在文末提醒，即使自問每日喝了足夠份量的水，仍有罹患腎結石的風險，因此平日除了多喝水之外，同時搭配正確的飲食結構，才是維持身體健康的不二法門。

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責任編輯：羅嘉欣