癌症殺手｜媽媽家姐患遺傳性乳癌　29歲女同樣查出腫瘤無奈拒生仔：不要傳給下一代

▲ 媽媽家姐患遺傳性乳癌，29歲女同樣查出腫瘤，無奈拒生仔：不要傳給下一代。

乳癌是不少女士們的噩夢，甚至會有遺傳的機率。台灣一名29歲的女子近日在網上發文稱，媽媽和姐姐均罹患乳癌，而自己日前亦檢查出乳房有1.6cm大小的良性腫瘤，讓她不禁感嘆：「不要傳給下一代」。

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該名女網民昨日（27日）在Facebook群組「爆怨2公社」發文詢問，「如果知道家裡是這種遺傳性癌症，那麼還會選擇生孩子嗎？」她指，家中一共有3名女性，媽媽在42歲時發現罹患乳癌三期，姐姐則在去年29歲確診乳癌二期。

而今年29歲的樓主，竟同樣檢查出乳房長有1.6cm的良性腫瘤，目前需要持續觀察，半年覆診一次，若腫瘤變大則需要進行處理。

我4月要再回診，就算沒變大我也要拿掉，很怕病變。

她提到，罹患乳癌需進行化療，「化療太多東西都要自費，太年輕還要先凍卵才能開始化療，光凍卵就30萬，每個月還要保管費」，而化療不僅需要住院，還會產生許多副作用，如脫髮 、身體不適、嘔吐等等，讓她不禁直言：

這樣的體質，我真的覺得在我們這代滅絕就好，不要傳給下一代。

▲ 樓主媽媽和姐姐均患乳癌。（圖自FB群組）

帖文曝光後引起大量網民的熱議，不少網民認同樓主的看法，「我覺得不要再生小孩，因為小孩痛苦，你也痛苦。但如果你家是有錢人就另當別論，有錢可以解決很多問題」、「換作是我也會這樣想!免得生下來孩子跟著我們一起受苦」。

亦有網民指出，樓主一家不一定是遺傳性癌症，可能是飲食習慣或環境污染等所致，不過樓主則回覆指，「我們是有做過癌症基因檢測，是確定遺傳的」。

還有網民表示，曾有醫生告知「隔代的機率會小很多」，並建議樓主如果是良性腫瘤盡量考慮手術切除較好。惟樓主表示，「目前看來我家遺傳機率是百分之百」，雖然醫生指出華人家庭很小機率會遺傳基因，「但我家的就是中了」。

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乳癌初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾接受TOPick訪問，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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李慧妍表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

乳癌風險因素

而臨床腫瘤科專科醫生丘德芬亦曾指出，女性如帶有遺傳性BRCA基因突變，會增加患上乳癌風險，他提醒年屆40歲、有乳癌家族病史的女性應定期接受檢查，若知道自己帶有BRCA基因突變，應更加警惕。而除了遺傳性因素，肥胖、高熱量飲食、服用過多女性荷爾蒙藥物，如避孕丸等，都有機會增加患上乳癌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣